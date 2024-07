Nueva zafra en el mercado lanero en Australia comenzó del modo menos adecuado para el rubro

Con precios a la baja, comenzó esta semana la nueva zafra en el mercado lanero en Australia . La oferta superó a la demanda en lanas finas, si bien esta no fue demasiado voluminosa y el 8% quedó sin vender. El Indicador de Mercados del Este (IME) corrigió 1,6% a la baja hasta US$ 7,51 por kilo base limpia.

Uruguay exportó más lanas y menos carne ovina, con negocios que reportaron casi US$ 100 millones

0016240791.webp Se viene otra cosecha de lanas en Uruguay.

El mercado de lanas local

A nivel local, en junio las exportaciones sumaron 2,8 millones de kilos por un monto de US$ 10,4 millones de acuerdo a datos de Aduanas, un promedio de US$ 3,70 por kilo base sucia.

En el primer semestre las exportaciones de lana alcanzan los 20,8 millones de kilos -39% más que en enero-junio de 2023- y una facturación de US$ 72,9 millones, 1,6% menos que hace un año.

El 45% del volumen fue exportado como lana sucia, 32% como tops y 23% como lana lavada. “En el caso de la lana sucia el volumen exportado en estos seis meses fue mayor que la exportación anual de cada uno de los último 5 años”, afirmó el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) en su reporte mensual de exportaciones.

Los 9,3 millones de kilos de lana sucia embarcada al exterior representan un incremento de 115% en comparación al primer semestre de 2023, con China como destino del 93% de los envíos.

Las referencias para los negocios de la última semana reportados por el SUL ubican a las lanas Merino finas en el eje de 18 micras a entre US$ 5,50 y US$ 6 por kilo vellón para lotes acondicionados con grifa verde y certificados. Los plazos pasan a 120 días en algunas operaciones.

Para lanas cruza y Corriedale finas de 24 micras se manejan valores de US$ 2 por kilo, US$ 1 para 27 micras y las propuestas por lotes de 28 a 29 micras están en el eje de US$ 0,60 por kilo.

Una operación destacada de la semana anterior es un lote de 45 mil kilos de lana Ideal de 22,8 micras acondicionado con grifa verde y certificación RWS comercializado a US$ 3,25 por kilo vellón.