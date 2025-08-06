Ochenta camiones cargados de arroz trancados en el puerto de Montevideo por demora en el atraque de un buque

Camiones detenidos por no poder descargar: perjuicio para los transportistas. ITPC

El retraso en la carga de arroz en un buque, en el puerto de Montevideo, tiene inmovilizados a unos 80 camiones en la zona del check point de ingreso a la terminal portuaria, adversidad que desde hace más de 10 días afecta a más de 150 camiones, denunció la Intergremial de Transporte Profesional de Carga Terrestre (ITPC) del Uruguay.

En un comunicado remitido este miércoles a El Observador, la ITPC -entidad presidida por Ignacio Asumendi- detalló que el problema sucede porque un buque que debía cargar una importante partida de arroz de exportación no pudo iniciar su operativa, por encallamiento o problemas de limpieza en su bodega.

Las pérdidas económicas para las empresas transportistas al momento fue estimada en US$ 750 mil.

Se señaló, además, que las cargas están expuestas a riesgos logísticos y sanitarios y que existe la posibilidad de que la mercadería resulte dañada.

Además de solicitar medidas urgentes para resolver esta situación y que se definan mecanismos claros de compensación económica, acordes al perjuicio generado, los transportistas denunciaron que las empresas responsables de la carga no han ofrecido compensaciones justas que reflejen adecuadamente los costos reales del tiempo de espera, la inmovilización de las unidades y los riesgos asumidos.