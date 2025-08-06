Dólar
DENUNCIA

Ochenta camiones cargados de arroz trancados en el puerto de Montevideo por demora en el atraque de un buque

La Intergremial de Transporte Profesional de Carga Terrestre denunció que más de 150 camiones fueron afectados por atraso en descarga en el puerto de Montevideo

6 de agosto 2025 - 20:48hs
Camiones detenidos por no poder descargar: perjuicio para los transportistas.

Camiones detenidos por no poder descargar: perjuicio para los transportistas.

ITPC

El retraso en la carga de arroz en un buque, en el puerto de Montevideo, tiene inmovilizados a unos 80 camiones en la zona del check point de ingreso a la terminal portuaria, adversidad que desde hace más de 10 días afecta a más de 150 camiones, denunció la Intergremial de Transporte Profesional de Carga Terrestre (ITPC) del Uruguay.

En un comunicado remitido este miércoles a El Observador, la ITPC -entidad presidida por Ignacio Asumendi- detalló que el problema sucede porque un buque que debía cargar una importante partida de arroz de exportación no pudo iniciar su operativa, por encallamiento o problemas de limpieza en su bodega.

Las pérdidas económicas para las empresas transportistas al momento fue estimada en US$ 750 mil.

Se señaló, además, que las cargas están expuestas a riesgos logísticos y sanitarios y que existe la posibilidad de que la mercadería resulte dañada.

WhatsApp Image 2025-08-06 at 20.41.04

Además de solicitar medidas urgentes para resolver esta situación y que se definan mecanismos claros de compensación económica, acordes al perjuicio generado, los transportistas denunciaron que las empresas responsables de la carga no han ofrecido compensaciones justas que reflejen adecuadamente los costos reales del tiempo de espera, la inmovilización de las unidades y los riesgos asumidos.

El comunicado de los transportistas

Intergremial de Transporte de Carga alerta sobre situacion en el Puerto de Montevideo que afecta a mas de 150 camiones y genera graves perdidas economicas

