Se calman los precios de los granos tras una racha alcista al ritmo del clima

Granos: sigue la cosecha de soja en Uruguay, incluso en junio, por el atraso consecuencia de varias lluvias en otoño. Piqsels

Los precios de los granos aflojaron en el final de la semana, tras una racha alcista que dejó a la soja, el trigo y la cebada uno o dos escalones más arriba que a principios de mes, con el foco de la agricultura local en avanzar lo más rápido que se pueda en la cosecha de la oleaginosa y la siembra de cultivos de invierno.

En el mercado local la soja cerró abril sobre los US$ 395 por tonelada y terminó mayo con ofertas a US$ 420, después de haber alcanzado una cotización de US$ 440.

precio soja 31 05.jpg Precios de los granos. Blasina y Asociados Trigo, el de la suba más notoria La escalada del trigo fue más notoria: desde US$ 200 a US$ 250 por tonelada para el grano de la próxima cosecha.

Lo mismo la cebada cervecera que cierra la semana por encima de US$ 265 por tonelada cuando hace un mes no llegaba a US$ 195 por tonelada.

Las posibilidades de captar precios que hace algunas semanas eran impensados están siendo aprovechadas por los agricultores uruguayos. El vicepresidente de Copagran, Alejandro Solsona, dijo esta semana que se han cerrado negocios de hasta 1.500 kilos de cebada a US$ 280 la tonelada y colza entre US$ 460 y US$ 490 por tonelada. “Para el trigo falta y no hay negocios futuros porque el precio no es el de Chicago como la colza, depende más de Argentina”, señaló. precio colza UY 31 05.jpg Precios de los granos. Blasina y Asociados Soja, con la vista en las chacras y las pizarras En plena cosecha, cuando en Uruguay falta aún levantar entre 25% y 30% de la soja, los precios son más altos que en todo el resto del año y las primas se han achicado respecto a la Bolsa de Chicago. La cotización de la soja para la posición julio en Chicago cerró mayo en US$ 442, casi US$ 16 por debajo del viernes de la semana anterior, con una baja de 3,45%. Influyeron a la baja la mejora de las perspectivas climáticas para la siembra en Estados Unidos y, en Brasil, la suba del dólar frente al real. Al mejorar la competitividad por efecto del aumento de 1,2% en el tipo de cambio, operadores brasileños apuran las ventas de soja. Tampoco sostienen los precios las escasas ventas de la soja de la próxima campaña en Estados Unidos y la poca demanda de China en ese país. Cuando China compra en Estados Unidos la soja sube, cuando compra en Brasil baja. El trigo posición diciembre ajustó el viernes y cerró la semana en US$ 265 después de haber alcanzado un máximo de US$ 278 por tonelada, precio máximo desde julio de 2023. La cebada se beneficia de esta corrida al alza, que permite encarar los cultivos de invierno con otras expectativas al ratificarse un mercado firme como consecuencia del recorte de al menos 10 millones de toneladas en la producción de Rusia, principal exportador del cereal. En Argentina la siembra de trigo comenzó con dos semanas de retraso y registra un avance de 9,7% del total proyectado en 6,2 millones de hectáreas, reflejando un retraso de 10,2% respecto al promedio entre 2018 y 23. La colza subió el viernes en Europa y cerró a US$ 544 por tonelada, que acerca a los US$ 500 los precios en Uruguay y mantiene a la carinata arriba de los US$ 540. El mercado del arroz también se tranquilizó en Brasil tras la intervención del gobierno para evitar subas excesivas. La bolsa de 50 kilos cotizó a US$ 23,12 el miércoles, previo al feriado largo en Brasil del jueves y el viernes. arroz brasil precio 31 05.jpg Precios de los granos. Blasina y Asociados