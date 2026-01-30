Subas de precios en el mercado lanero y la carne ovina con valores históricamente altos

Mercado lanero y el de la carne ovina con indicadores estimulantes.

Una nueva semana de subas en el mercado lanero afirma los precios y las expectativas para una zafra de carneros y vientres que ya está en marcha a nivel local, con remates de cabañas y ferias que observan una demanda anticipada por genética , tanto en razas laneras como de carne.

A la vez, la carne ovina se mantiene en valores históricamente altos , con un promedio de US$ 6.937 por tonelada exportada en enero, y redondea el mejor panorama de mercados para los ovinos en los últimos seis años como consecuencia de la reducción de la oferta de lanares a nivel mundial.

El Indicador del Mercado Australiano (IME) cerró 58% arriba de hace un año en US$ 11,77 por kilo base limpia con la nueva suba de 3,5% tras las dos jornadas de remates de la última semana.

El mercado absorbió un volumen mayor de oferta aunque la demanda mostró cierta cautela, con ajustes en moneda australiana (-1,4%) que no se reflejaron en la cotización en dólares por el fortalecimiento de la divisa local.

Otra señal de prudencia fue el mayor porcentaje de fardos sin vender, que aumentó al 6% desde niveles marginales en las semanas anteriores.

En el mercado local se mantiene cierta distancia entre las puntas, con expectativas de los productores en lanas finas y superfinas que superan la posición de una demanda que no convalida las subas del mercado australiano que en enero acumulan una suba de 15% en dólares.

Se registraron operaciones puntuales en distintos diámetros.

El Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) informó negocios destacados en lanas Merino con certificaciones de 16,3 y 16,1 micras a valores de US$ 10,45 y US$ 10,20 por kilo vellón.

Un lote de 18,3 micras con certificación fue colocado en US$ 9,10 por kilo y por un lote de 19,5 micras se obtuvo US$ 7 por kilo base sucia.

En lana Corriedale un negocio por lana de 27 micras acondicionada con grifa verde se cerró en US$ 2,15 por kilo vellón y la referencia para 28 micras tradicional, sin acondicionar, se situó en US$ 1,5 por kilo.

Carne ovina

En lo que va del año Uruguay lleva exportadas 843 toneladas de carne ovina a un valor promedio de US$ 6.937 por tonelada, un valor que se sostiene en máximos históricos. Esto representa un descenso de 31% en volumen, pero un salto de 20% en valor si se compara con mismo periodo del año pasado.

Brasil y Medio Oriente aparecen como los principales destinos.

La faena ovina creció de 11.594 a 16.633 cabezas en la última semana, una recuperación de 43% impulsada por un incremento en el número de plantas operativas con el retorno a la actividad de Las Piedras y Somicar.

Los corderos prácticamente se duplicaron y su participación aumentó de 35% a 46%, aliviando la presión que hasta ahora ha recaído sobre la faena de ovejas.

Hasta el 24 de enero aumentó 30% el ingreso de vientres mientras que la faena de corderos ha disminuido 9% en el acumulado mensual.

En las tres primeras semanas de enero la faena ovina creció 7% respecto a 2025, con un total de 51.944 cabezas frente a 48.486 el año pasado.