Último día para visitar la Expo Rural de Melilla: cómo llegar y la lista de actividades destacadas

Pruebas funcionales con caballos, una misa criolla, labores de perros arreando ovinos, degustaciones de carnes y demostraciones de maquinaria destacan en el programa de actividades de la jornada final de la Expo Rural de Melilla , a realizarse este domingo 19 de abril .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

La exposición, organizada por la Asociación Rural del Uruguay (ARU) , está cumpliendo 15 ediciones y se puede visitar hoy por última vez de 9 a 19 horas, en el campo demostrativo de la gremial, ubicado en la zona rural de Montevideo, a unos 25 minutos del centro de la capital.

INIA exhibe en Melilla un sistema que mejora la disponibilidad de semilla certificada de papa

La lista de beneficios que permite el pastoreo con ovinos en viñedos y detalles del manejo validado por INIA

Tras dos jornadas iniciales en las que hubo lluvias que obstaculizaron algunas actividades, por ejemplo debieron suspenderse las demostraciones de maquinaria para el campo, este sábado hubo buen estado del tiempo y miles de personas ingresaron al predio de exposiciones de la gremial que preside Rafael Ferber .

Cómo llegar al predio de la ARU

DSC_0015 Jura de la raza bovina doble propósito, la Normando, "una máquina de producir carne y leche", en el predio de Melilla. Juan Samuelle

El acceso para el público es por camino Pérez o camino Rey del Monte. A ambas entradas se llega desde la rotonda del km 11,5 de la ruta 5 que es, también, el punto de ingreso a la zona donde está la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM). Se puede ir en ómnibus con las líneas 145, 409, 427 y L7.

El precio de la entrada es $ 420 y hay un costo bonificado, acreditación mediante (expomelilla.com.uy) para excursiones de productores y estudiantes. Los menores de 10 años no pagan.

El estacionamiento interno en el predio es gratuito y vigilado.

DSC_0048 Rodrigo Granja, director de Exposiciones de la gremial anfitriona, informó a El Observador que este año participan unos 200 expositores con 600 marcas de productos y servicios generados en el país e importados. Juan Samuelle

Hay, en distintos sectores, áreas gastronómicas, con propuestas algunas especiales, como la promoción del cordero al pincho, la degustación de frutos nativos y la posibilidad de probar carnes bovinas y ovinas en los stands de las gremiales de criadores de varias razas.

Expo Rural de Melilla: la producción en movimiento

DSC_0072 Ver los fierros de cerca, incluso funcionando, uno de los atractivos para los productores en el campo de la ARU en Melilla. Juan Samuelle

Este domingo, desde la hora 9 y durante toda la jornada en la exposición que tiene por eslogan “La producción en movimiento”, habrá pruebas funcionales con equinos de la raza Cuarto de Milla en la zona picadero.

Cerca de allí, desde la hora 10 habrá calificaciones en las pistas de ovinos con animales de las razas Hampshire Down.

En el stand del Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL), en ese mismo sector ovino, se realizarán demostraciones de hilado en rueca y habrá una exhibición de telares en uso.

A las 11, en la Sala de Conferencias, se realizará una Misa Criolla, organizada por la ARU.

Desde las 11, en el módulo demostrativo ovino, se podrán observar a pastores con perros manejando lotes de lanares, actividad a cargo del SUL y de los criadores de la raza canina Border Collie.

DSC_0030 Animales Hereford, Angus y Limangus en el feedlot demostrativo. Juan Samuelle

Desde las 14, en la zona de pistas de calificaciones, se presentarán los entrenadores y perros de la Unidad K9, de la Dirección de la Guardia Republicana.

Desde la hora 14, en la zona de demostraciones activas de maquinaria, herramientas y otras tecnologías, estarán funcionando, por ejemplo, mixers, cargadores y distribuidores de forrajes, retroexcavadoras, pulverizadores, cortadores de césped, atomizadores, drones de uso agrícola, tractores, enfardadoras, rajadoras de leña y equipos de tambo.

DSC_0099 Girasol, soja, sorgo y maíz en el predio de la ARU en Melilla. Juan Samuelle

Se podrán visitar las parcelas, de diversas empresas, con ensayos de variedades vegetales, tanto materiales para pasturas y verdeos como cultivos de verano (soja, girasol, sorgo y maíz) y de los rubros hortícola y frutícola.

Hay propuestas diferenciales en los espacios demostrativos del SUL, del Instituto Nacional de Semillas (Inase) y del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA).

DSC_0036 Ovinos de la raza Dorper en su jura, este sábado, en Melilla. Juan Samuelle

Participan con espacios diferenciales y actividades diversas en el predio las sociedades de criadores de las razas bovinas Angus, Hereford, Normando, Holando y Limangus, los equinos Cuarto de Milla, Appaloosa y Paint Horse y los ovinos Texel, Suffolk, Ile de France, Hampshire Down, Frisona Milchschaf, Dorper, Poll Dorset, Santa Inés y Lincoln.

Hay, también, presencia de las sociedades de cabañeros que promueven genética suina y de conejos.

A lo anterior se añaden conferencias en distintas zonas del predio, incluso en varios de los stands de la muestra agroindustrial y comercial, por ejemplo a la hora 15 en la zona de los corrales de bovinos las charlas “Manejo nutricional para ganado en feedlot” y “Sanidad de ingreso a feedlot”, organizadas por las firmas Agrifirm y Biogénesis Bagó, respectivamente.

DSC_0090 Degustaciones de frutos nativos, en el stand de INIA, en la Expo Rural de Melilla. Juan Samuelle

Lo que se viene: Expo Rural del Prado

La ARU, gremial de productores fundada en 1871 y presidida por Rafael Ferber, con Rodrigo Granja como director de Exposiciones y Andrea Galeano como directora ejecutiva, tras el cierre de esta exposición en Melilla, pondrá el foco en la tradicional Expo Rural del Prado, que este año en su edición 121 se hará del viernes 11 al domingo 20 de setiembre.