Ambiente multará con US$ 50 mil a buque noruego que hizo sísmica sin autorización

El Ministerio de Ambiente inició los trámites para multar a la empresa Searcher , responsable del buque noruego que semanas atrás hizo exploración sísmica en el mar uruguayo sin autorización.

Según confirmó El Observador con fuentes del gobierno, la c artera propuso inicialmente una multa de 1.000 unidades reajustables –unos US$ 50 mil – que puede aumentar en caso que se confirmen otras irregularidades .

La sanción es por no contar con la Autorización Ambiental Previa (AAP), un trámite que se exige a todas las empresas que quieren realizar prospección. De hecho, Searcher tiene autorización para realizar sísmica en uno de los bloques adjudicados por Ancap.

Buque noruego que hizo exploración sísmica sin autorización generó cruces entre Ancap y Cancillería, una publicación borrada y un pedido de explicaciones de Ambiente

Sin pedir autorización, buque noruego hizo exploración sísmica en la plataforma continental de Uruguay e ingresó al Puerto de Montevideo

Al notificar a la empresa, el ministerio le pidió que detalle cuántos días estuvo haciendo sísmica , qué plan de mitigación tenía en caso de avistamientos y a cuántos decibeles realizó los disparos , entre otros asuntos.

Los informantes dijeron que una vez que Searcher responda, Ambiente evaluará si incrementa el monto de la sanción.

El buque es el SW Empress y adquirió cuatro líneas regionales de sísmica 2D. Las tareas se extendieron aproximadamente cinco días en una zona de la plataforma continental uruguaya (entre las 200 y 350 millas náuticas). Antes había realizado una campaña de sísmica 3D en la cuenca de Pelotas en Brasil.

El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, había dicho a El Observador que esperaban información del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ancap y Prefectura de la Armada para definir los pasos a seguir porque inicialmente les comunicaron que las tareas serían fuera.

Al comunicarse con Ancap, Searcher transmitió que –a su entender– no necesitaba autorización ya que Uruguay no tiene jurisdicción –aún– por fuera de las 200 millas. Esa tesis fue compartida por las gerencias de la petrolera estatal y está contenida –también– en un libro publicado por Ancap en 2023.

En uno de los artículos se afirma que “aún restan pequeñas acciones técnicas y legales” para extender el límite de la plataforma continental uruguaya.

A entender de los autores –la mayoría funcionarios de Ancap–, es necesaria la “aprobación de una ley” que ratifique la decisión de Naciones Unidas de 2016 de extender el territorio uruguayo desde las 200 hasta las 350 millas. “Una vez aprobada la ley por el Parlamento y promulgada por el Poder Ejecutivo, esta debe ser depositada en las Naciones Unidas”.

De hecho, Ancap publicó el 6 de abril una nota en su página web en la que expresaba que el SW Empress iba a hacer sísmica en “aguas internacionales”, la cual fue borrada poco después.

Pese a la posición de Ancap, el Ministerio de Relaciones Exteriores sostiene que la decisión de Naciones Unidas da la “certeza sobre la extensión geográfica de los derechos de soberanía sobre los recursos del lecho y subsuelo de la plataforma continental nacional hasta las 350 millas marinas”.

Para fundamentar su tesis, los diplomáticos del Palacio Santos señalan que el artículo 18 de la ley 17.033 de 1998 –sobre los recursos naturales como bienes del Estado– encomendó al Sohma de la Armada a realizar la “traza del límite exterior de la plataforma continental, sujeto a la aprobación del Ministerio de Relaciones Exteriores”.

Esta condición, aseguran, se cumplió con creces en setiembre de 2024 cuando Omar Paganini presentó la nueva lámina de Uruguay marítimo, que fue elaborada por el Sohma y llega hasta las 350 millas náuticas.

Las discrepancias motivaron reuniones en los últimos días en el Poder Ejecutivo con el objetivo de alinear las visiones de todos los que participan en el asunto.