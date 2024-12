Aguada y Peñarol retomaron la Liga Uruguaya de Básquetbol con contundentes triunfos que los impulsan en la tabla de posiciones

Mirá acá las estadísticas completas del partido.

En cancha de Unión Atlética, Aguada le ganó con holgura a Hebraica Macabi por 102-83 con 28 puntos y 13 rebotes de Frank Hassell, exmacabeo.

Donald Sims metió 20 y Emmitt Hot 18 siendo Juan Santiso el mejor goleador nacional con 11 anotaciones.

Trouville le ganó de local 83-77 al colista Welcome con 23 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias de Santiago Fernández.

Equipo Puntos Ganados Perdidos Malvín 11 5 1 Hebraica Macabi 10 4 2 Aguada* 10 5 2 Cordón 9 3 3 Urunday Universitario 9 3 3 Biguá 9 3 3 Nacional 8 4 0 Peñarol 7 3 3 Urupan 7 1 5 Defensor Sporting 6 2 2 Trouville 6 1 4 Welcome 6 0 6

* Sufrieron sanción de quita de dos puntos por incidentes de sus hinchas en la temporada pasada.

Este martes jugarán Biguá y Cordón en Villa Biarritz desde la hora 21.15.

Sin que termine la séptima fecha y con partidos pendientes de la primera (Hebraica Macabi vs Nacional), la segunda (Urunday Universitario vs Defensor Sporting) y la quinta (Trouville vs Peñarol y Defensor Sporting vs Nacional), el jueves comenzará la octava fecha con Malvín vs Aguada, Trouville vs Urupan y Welcome vs Defensor Sporting.