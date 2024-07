El sentido mensaje de Leandro García Morales, quien se retira del básquetbol como jugador

García Morales, de 44 años, comenzó a jugar a este deporte a los 11 años en Biguá y desde allí, comenzó una carrera excepcional no solo en Uruguay, sino también en el exterior del país.

El mensaje de despedida de Leandro García Morales

El basquetbolista subió a su cuenta de X (ex Twitter) un mensaje este viernes para despedirse del básquetbol como jugador.

En el mismo expresa al principio: "Con una mezcla enorme de emociones y después de 27 años como jugador profesional, decidí dejar de jugar. Jamás imaginé que el basket me podía dar todo lo que me dio y por eso estoy feliz e infinitamente agradecido. Me quedan en el recuerdo infinitas noches mágicas de básket".

Y añade: "Empieza un nuevo desafío para mí, me hace mucha ilusión esta próxima etapa de mi vida, para la cual me vengo preparando desde hace ya un tiempo. A todos los que de alguna manera fueron parte de mi carrera y a los dioses del basket, muchísimas gracias! Leandro".

Aquí se puede ver el mensaje de Leandro García Morales: