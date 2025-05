Habló el hincha de 52 años de Nacional que reaccionó contra Donald Sims de Aguada: contó por qué invadió la cancha, qué quiso hacer y reclamó que no le hayan cobrado falta técnica

Fue en ese momento cuando otro hincha de Nacional que estaba sentado, saltó como un resorte, invadió el campo de juego y se dirigió lo más rápido que pudo hacia Donald Sims, mirándolo de la cintura hacia abajo, como calculando un golpe.

Cuando estaba por llegar cerca de su objetivo lo frenó un jugador de Nacional, Patricio Prieto, y ahí los dos volvieron rápidamente a su lugar.

El hincha de camisa celeste es Daniel y este martes habló en La Mesa de los Galanes que se emite por Del Sol FM: "El tema es que con el que tuvo problema Sims, que estuvo a los empujones, era mi hijo, el que estaba con la camiseta roja, era mi gurí, tiene 20 años, mide 1,80, no necesita que papá lo defienda. Pero se dieron una conjunción de cosas y me enceguecí mal".

"Sims viene pasado en la carrera, lo entiendo, pero ya venía diciendo cosas, como vociferando hacia donde estábamos nosotros, en inglés y en un español medio atravesado. Entonces ya como que eso molestó. Después mi hijo no lo empuja, se lo saca de encima. Tenía dos opciones: o hacía eso o lo abrazaba y le daba un beso. Creo que lo segundo no daba para que pasara. Entonces él lo empuja y él se va. Y ahí es cuando yo reacciono. Y en ese momento es como que estás en transe, no te das cuenta de lo que estás haciendo. No soy un hincha termo, pero en ese momento se conjugaron muchas cosas: que era mi hijo, la antipatía que yo le tengo a Aguada y el resultado que no se daba", expresó el hincha de Nacional.

"Es más te digo: yo me doy cuenta de que es el Pato Prieto el que me para, en los videos. Porque después que pasó eso, agarré el celular y tenía 150 mensajes de gente que me decía 'sos mi héroe', 'tendrías que haber seguido y haberle pegado así no jugaba la otra final'", agregó.

"Yo como que levanté en slow motion. No es que la cámara estuviera lenta, es que yo camino así. Si llego a Sims él ya estaba en la casa, se había bañado y estaba mirando la novela turca. La idea mía era quizás un empujón, un golpe, algo obvio porque estaba enceguecido. Cuando ponen el logo de la LUB (en el video), ya se había ido Sims. Los que vienen después son Jamil Wilson y Hassell. Con caras de locos y diciendo no sé qué. Ahí les propuse un insulto a los dos y no me di cuenta, pero dos personas me levantaron en el aire y me sentaron. Después me di cuenta que uno de los que me agarró fue mi hijo. Imaginate del momento que estaba viviendo que no me daba cuenta absolutamente de nada", expresó Daniel.

Consultado por las sensaciones que le producen ver el video, dijo: "Me mato de la risa. Tengo 52 años, este tipo de reacciones me pasaban cuando tenía 20, que me peleaba con un árbol igual. Ibas con tu novia de la mano, te la miraban y les decías '¿qué te pasa?'. Pero nunca me imaginé que iba a tener una reacción de este tipo a los 52. Ahora lo tomo como gracia, pero lo miro y miro y pienso como quedé medio en ridículo".

"Es una reacción de una reacción. Vuelvo a repetir: mi hijo se lo saca de encima, sin improperios. El improperio viene después que Sims lo empuja. Si vamos al hecho reglamentario, debieron cobrarle técnico, pero eso no pasó", manifestó contrariado con la decisión de Andrés Laule, Diego Ortiz y Gastón Rodríguez.

¿Qué pasó con los hinchas de Nacional que tuvieron el cruce con Donald Sims?

Daniel contó que el presidente de Nacional, Luis "Gallo" López le ordenó cambiarse de lugar, pero que su hijo Lucas terminó expulsado por la seguridad.

"Vino el Gallo López y me dijo que me fuera para atrás, me puse a hablar con una gurisa del Antel Arena, pero no es que me la haya chamullado. Después apareció Lucas que me dijo: 'A mí me echaron'", reveló.

Después de ese particular hecho que no pasó a mayores, se generó un problema mayor en el sector medio de la tribuna. Ahí los hinchas de Nacional quisieron invadir el sector de Aguada y lanzaron además, varios proyectiles.

"No es que haya pasado por el problema nuestro. Pasó que cuando tuvimos ese problema con Sims empezaron cánticos de la hinchada de Aguada y a esos cánticos reacciona la hinchada de Nacional. No me estoy lavando las manos, pero pasó eso".