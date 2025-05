Diego Aguirre le contestó al dirigente Edgardo Novick, quien había dicho que Ignacio Ruglio contrató a David Terans sin el consentimiento del entrenador de Peñarol

Como informó Referí, Novick señaló en Carve Deportiva que su "problema de fin de año" y la "diferencia" por la que el se alejó del oficialismo que encabeza el presidente Ignacio Ruglio (y de la secretaría general del club), fue "el problema de Terans".

20250427 David terans Peñarol Cerro Torneo Apertura 2025. Foto: @LigaAUF David Terans Foto: @LigaAUF

Y agregó: "Cuando Diego Aguirre había dicho, ustedes se lo pueden preguntar aunque no se si lo querrá decir, que no era momento de Terans. Terans es un gran jugador y que en algún momento iba a venir a Peñarol, pero que Diego Aguirre prefería a otro siempre y cuando estuviera Leo Fernández", explicó.

-lcm6660-jpg..webp Edgardo Novick Foto: Leonardo Carreño.

"Si estaba Leo Fernández, hubiera sido mejor Terans para otro momento. Inclusive (el vicepresidente de Nacional, Flavio) Perchman, que era su excontratista lo dijo. Yo había escuchado un audio de Terans diciendo que no era el momento. Y con el dinero de Terans, en mi caso, podría haber mantenido a (Washington) Aguerre, y podía haber mantenido a (Facundo) Batista. Entonces es una situación diferente a la que esta pasando", explicó Novick.

Este martes luego del mediodía, Diego Aguirre fue consultado en El Espectador Deportes sobre lo que había dicho Novick sobre el tema de la contratación de David Terans.

El entrenador de Peñarol respondió: "No voy a entrar a hablar puntual porque no me interesa hablar 'de lo que aquel dijo o este dijo'. No me parece correcto. Tengo que estar por encima de casos puntuales. Las cosas que haya que hablar, las hablaremos en la interna con la directiva y de forma más reservada".