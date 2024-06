Jayson Granger amenazó de muerte a Santiago Vidal tras otro final caliente en Aguada vs Peñarol

Al final del primer cuarto, cuando Aguada se fue ganancioso por 53-48, Granger pechó a Vidal, lo que generó la reacción de los compañeros de Aguada. Vidal se encargó de frenarlos para no agrandar el incidente. El ex Biguá, no contestó la provocación de Granger y cada uno siguió su camino a vestuarios.