El cruce caliente entre Marcelo Signorelli con Zanotta y de Carlos Peinado con Daiana Abracinskas

El problema se generó porque a Zanotta no le gustó que Signorelli lo sacara.

El relator de VTV, Diego Jokas, advirtió inmediatamente la situación.

De la discusión en Peñarol al cruce en la TV

Abracinskas agregó: "Siempre del lado del jugador y más cuando hay entrenadores que..."

Sus palabras fueron cortadas por el comentarista Carlos Peinado que le dijo: "Pará, pará".

Jokas retomó el relato y cuando se proyectó la repetición de la discusión entre Signorelli y Zanotta, Abracisnkas retomó el tema: "¿Quién me dijo 'pará, pará'? ¿Fuiste vos Carlos? No me cortes, yo siempre del lado del jugador".

"Es que no sabemos lo que pasó", le dijo Peinado quien le señaló la actitud de Zanotta, desautorizando al entrenador, que está para hacer los cambios y dirigir al equipo.

El asunto fue zanjado para Jokas que les dijo: "¿Vamos a retomar el partido?". La cosa no solo estuvo caliente adentro de la cancha.

Al final del primer tiempo, cuando Jayson Granger pechó a Santiago Vidal, Abracinskas había informado que cuando Vidal separaba a sus jugadores para que no se agrandara el incidente, Signorelli fue a meterse para calentar el asunto e incentivar el problema, según palabras de la comentarista quien se mostró muy crítica con el entrenador en dos ocasiones en esa incidencia.