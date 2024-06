Lo que dijo Santiago Pepo Vidal sobre el duelo y la amenaza de Jayson Granger en Peñarol vs Aguada

“Lo que importa o lo que yo veo al final el partido es que Aguada obtenga victoria. No creo que haya un duelo individual y esto es meramente colectivo”, dijo a VTV Plus.

“Nosotros ganamos y yo me voy contento. El día que me toque perder, intentaré corregir cosas”, agregó. “Es una final y se juegan cosas. Esto es así, en un momento te va a tocar ganar, otro perder, tenés que estar enfocado y ser estable. No me enroscó en nada que no sea basquetbolístico”.