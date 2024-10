Racismo en el básquetbol femenino de Uruguay: jugadora brasileña de Aguada denunció a rival de Malvín

"Fui víctima de un acto de racismo. Después de un ataque que fue falta, la jugadora rival profirió y se refirió a mí como 'negra de mierda'. Me niego a acusar este acto como si no hubiera pasado. Quien me conoce sabe que no soy de responder a rencillas personales, pero esta situación es inevitable. No me puedo permitir seguir sin defenderme", expresó en una historia que subió a su cuenta de Instagram, @mariacarolinah.