Un ómnibus que recorre el país con un solo objetivo: cumplir el sueño de los niños

TaTa puso en marcha la segunda edición de la Juguetería Solidaria , una iniciativa que recorre el país con un ómnibus especialmente acondicionado para que niños y niñas del INAU puedan elegir su propio juguete por el Día de la Niñez.

La acción, declarada de Interés Ministerial por el Ministerio de Educación y Cultura y el Ministerio de Desarrollo Social, busca llevar alegría, juego e inclusión a miles de niños y niñas de los 19 departamentos del país.

“El año pasado vivimos una acción impresionante que emocionó a todo un país. Quisimos este año convertir la Juguetería Solidaria en un clásico de TaTa, decidimos redoblar la apuesta: ahora el ómnibus tiene dos pisos, es más simbólico aún de la inmensa alegría que queremos entregar”, destacó Ximena Quintas , directora de Marketing de GDN Uruguay.

El recorrido comenzó el 11 de agosto en San José y ya visitó Soriano, Río Negro, Paysandú, Salto, Artigas, Rivera y Tacuarembó. La gira seguirá por Flores, Florida, Canelones, Lavalleja, Maldonado, Rocha y Treinta y Tres, antes de continuar hasta Cerro Largo. El cierre será a fin de mes en Colonia y Montevideo.

“Trabajamos junto a INAU para definir los centros de primera infancia a visitar, muchos de ellos ubicados en pequeños pueblos donde durante meses no sucede nada especial. La llegada del ómnibus es una verdadera fiesta para los niños y las familias”, señaló Quintas.

El valor de elegir

Uno de los diferenciales de la propuesta es que cada niño pueda elegir el juguete que más le guste, algo que en muchos contextos no siempre es posible.

El espíritu de la campaña es que cada niño pueda subir al ómnibus, recorrerlo y seleccionar su propio juguete. Ver la concentración y el respeto con el que lo hacen es una experiencia emocionante

En la primera semana ya se entregaron cerca de 1.500 juguetes y se espera alcanzar a miles de niños al final del recorrido.

Compromiso con la infancia

La Juguetería Solidaria se consolidó como una iniciativa que combina solidaridad, inclusión y alegría en el Mes de la Niñez. “Creemos en el poder de un juguete para inspirar y en la importancia de que cada niño pueda elegir el suyo. Esta gira seguirá recorriendo kilómetros y corazones, llevando ilusión, juego y esperanza a donde más se necesita”, concluyó Quintas.