Divino reinauguró su local en Montevideo Shopping, en un espacio de 1.900 metros cuadrados distribuidos en dos niveles, que forman parte de la reciente ampliación del centro comercial. Ambos pisos están conectados por una escalera mecánica ubicada dentro del propio local, lo que permite recorrer cómodamente los diferentes sectores de la tienda. La renovación marca una nueva etapa para la compañía, que continúa apostando a mejorar la experiencia de compra y ofrecer una propuesta cada vez más completa para el hogar.

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Una historia de crecimiento junto al shopping La historia de Divino en Montevideo Shopping comenzó hace 20 años, con una tienda de apenas 100 metros cuadrados dedicada exclusivamente a la venta de colchones. Desde entonces, la marca fue creciendo junto al centro comercial, acompañando sus distintas etapas de desarrollo y ampliando tanto su superficie como su oferta de productos. Hoy, el local cuenta con más de 5.000 productos dedicados al hogar, reflejando el crecimiento y la evolución de Divino dentro del shopping.

“Estamos muy entusiasmados con la reinauguración del local en Montevideo Shopping, un lugar con el que tenemos una historia muy especial. Hace 20 años comenzamos con una pequeña tienda dedicada exclusivamente al descanso y hoy contamos con 1900 metros cuadrados y una propuesta que abarca todas las áreas del hogar. Fuimos creciendo y evolucionando junto al shopping, y esta nueva etapa nos permite ofrecer una experiencia mucho más completa a quienes nos eligen”, expresó Federico Duran, gerente comercial de Divino.

Carlos Lecueder, Carolina Lecueder, Victoria Dutra, Joaquin Soler y Federico Duran Una experiencia pensada para cada hogar El renovado local reúne las más de 14 categorías de productos que ofrece la compañía, con propuestas de mobiario, descanso, living, comedor, cocina, decoración, entre otras. La distribución de los espacios, conectados por una escalera mecánica interna, permite recorrer las diferentes colecciones disponibles y encontrar artículos que se adaptan a distintos estos y necesidades.