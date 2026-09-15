BAS cumple una década y prepara una nueva etapa para sus tiendas

A 10 años de inaugurar su primer local en Paysandú, BAS consolida su presencia en Uruguay y avanza en uno de los objetivos que marcó su desarrollo desde el inicio, llegar con su oferta a familias de todo el país. Actualmente, la marca cuenta con 31 tiendas en los 19 departamentos y un canal de e-commerce que representa el 10% de sus ventas.

Este aniversario encuentra a BAS en pleno proceso de reconversión de sus espacios físicos . Actualmente, tres locales ya fueron transformados bajo un nuevo concepto arquitectónico e identidad visual y, para lo que resta de 2026, se proyecta la remodelación y apertura de otros tres , en un plan que continuará durante 2027.

“Estos diez años reflejan la trayectoria de una marca que nació con el objetivo de estar cerca de las familias uruguayas y que hoy llega a todo el país. Alcanzamos este hito manteniendo la misma esencia con la que empezamos, pero con un modelo que sigue transformándose para acompañar las nuevas formas de comprar y relacionarse con la marca", señaló Ximena Quintas, directora de Marketing de Grupo Vierci Uruguay Retail. "Esta nueva etapa pone el foco en renovar la experiencia de nuestros clientes , tanto en las tiendas como en el canal digital, y en seguir fortaleciendo un diseño local, accesible y pensado para la vida cotidiana ”, agregó.

Desde aquel primer punto de venta inaugurado en septiembre de 2016, BAS se ha desarrollado manteniendo su identidad como marca de origen uruguayo , enfocada en prendas básicas, funcionales y de uso cotidiano para toda la familia. El desarrollo de sus colecciones se realiza íntegramente en el país a través de un equipo propio de diseñadores .

Esa transformación también se refleja en sus espacios comerciales. La renovación de los locales busca trasladar el concepto de “hogar” a la experiencia de compra, con ambientes más modernos y funcionales. Uno de los hitos recientes fue la reapertura del local de Avenida 18 de Julio, que se trasladó al histórico Palacio Brasil, edificio del Club Brasilero. El nuevo espacio cuenta con 350 m² de área de venta e incorpora mobiliario funcional, una nueva disposición de circulación y tótems digitales interactivos.

Una estrategia que combina tiendas y canal digital

En paralelo, BAS ha avanzado en el desarrollo de una experiencia omnicanal. El e-commerce permite acceder al catálogo de la marca desde cualquier punto del país y se integra con una red física de alcance nacional. A esto se suma la incorporación de tecnología a la operación: hace ocho años, la compañía implementó RFID para automatizar el control de inventarios, mejorar la trazabilidad de las prendas y reducir errores operativos, contribuyendo a una mayor disponibilidad de stock para los clientes.

El crecimiento de la marca también estuvo acompañado por el desarrollo de sus equipos. Actualmente, más de 230 colaboradores forman parte de BAS y, a través de Universidad BAS, acceden a herramientas, capacitaciones y talleres prácticos orientados a su desarrollo personal y profesional en distintas áreas del negocio.

La apuesta por el talento local se extiende al ámbito académico. A través de un convenio con la Universidad de la República (UdelaR), BAS busca acercar la formación académica a la industria textil, impulsar el diseño uruguayo y apoyar la formación de futuros profesionales del sector.

El vínculo con la comunidad también forma parte de este recorrido. Durante 2026, colaboradores de Grupo Vierci participaron en jornadas solidarias para clasificar y preparar más de 2.500 prendas BAS de colecciones anteriores, que fueron destinadas a distintas organizaciones e instituciones del país. La ropa infantil fue entregada a Aldeas Infantiles SOS Uruguay, mientras que las prendas para adultos se destinarán al Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).

La iniciativa permitió combinar el involucramiento de los equipos con una acción concreta de apoyo a la comunidad, dando un nuevo destino a indumentaria de la marca y acompañando el trabajo de organizaciones que atienden distintas realidades sociales.

Lo que viene para BAS

El proceso de renovación, reapertura y crecimiento de BAS cuenta con el impulso de Grupo Vierci Uruguay Retail. La marca forma parte además del ecosistema Plus, que integra beneficios de las distintas firmas del grupo.

En el marco de la celebración, la marca presentará su nueva colección Primavera/Verano y sumará distintas acciones y beneficios para sus clientes, tanto en sus tiendas como en el canal online. La campaña pone el foco en el inicio de la temporada desde una mirada cercana y cotidiana, con prendas prácticas y accesibles para los distintos integrantes de la familia.

Tras completar este primer decenio, BAS inicia una nueva etapa marcada por la modernización progresiva de sus tiendas, la optimización de su experiencia física y digital, y el fortalecimiento de una identidad sustentada en el diseño local accesible.