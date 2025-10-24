Camila Velasco, consultora en innovación tecnológica: "Una vez que automaticemos, va a venir la era de repensar la estructuración de las empresas"

Camila Velasco es CEO y cofundadora de la tecnológica Spark101, pero también es ingeniera industrial y consultora en innovación tecnológica y certificada en AI for Good. Este viernes será una de las speakers de Campus Party en el LATU en la que promete compartir su visión acerca de cómo serán las empresas del futuro. En la previa al evento, Velasco conversó con Café y Negocios sobre la influencia de la inteligencia artificial (IA) en las organizaciones y la gestión de talento. Desde su mirada sistémica entiende que la adopción de la IA en las corporaciones se está dando de forma más rápida de lo que parece y analiza por dónde llegarán las próximas transformaciones. A continuación, un resumen del intercambio.

En el colegio siempre quise desafiarme. Me decidí por ingeniería Industrial. Y empecé con la fascinación por el mundo tecnológico, estuve vinculada a los medios desde toda la vida y hace 10 años tuve un programa de radio en el que entrevistaba mayormente a ingenieros que tenían startups. Eso me inspiró y también me interesaba mucho lo energético, por lo que luego trabajé durante 10 años en la petrolera más importante de Argentina que es YPF. En ese marco siempre hice desarrollo de nuevos negocios, todo lo quecía estaba vinculado con datos masivos y estaba a la vanguardia de las últimas herramientas. Era la evangelizadora.

Los comercios del interior ganan terreno en ventas impulsados por recuperación en la frontera y el crecimiento de Maldonado

INNOVACIÓN Negocios Sub 30: la aceleradora argentina que invierte en jóvenes se fijó en Uruguay ya hizo su primera apuesta

El mismo mes que sale ChatGPT al mercado me fui del mundo corporativo. Me fui de vacaciones a Punta del Este y en el desayuno nos invitan a una fiesta, pero antes de la fiesta había un congreso y yo quería ir. Ese congreso era el Punta Tech, conseguí entradas y en el evento me di cuenta que lo mio era por ese lado y al volver a Argentina me animé a emprender. Desde marzo de 2023 empecé a integrar Open AI.

¿Cuál es la principal disrupción que presenta la inteligencia artificial para las empresas?

Yo trabajo en integrar la IA en las empresas, tanto en pymes, profesionales independientes y también en grandes corporaciones. La adopción está siendo muchísimo más rápido de lo que nos imaginamos. Hay un estudio que dice que el 73% de las empresas ya de alguna forma adoptó IA en el mundo, en términos generales. Eso incluye cuando el colaborador hace una micro consulta a la IA, aunque no esté habilitada en la empresa.

Pero solo el 23% la usa correctamente y obtiene de eso una mejora sustancial. Porque,si la usás mal, hasta puede ser que te cueste más implementar un proceso.

En este contexto, ¿qué cambio es más evidente?

Ya está cambiando abruptamente. Es más, hay algunos puestos cuya descripción va a cambiar radicalmente. Si vamos a los profesionales independientes, por ejemplo, que muchas veces quieren automatizar procesos, es clave que tengan en cuenta que al hacer esto tienen que repensar su modelo de negocios.

Cambian un proceso, pero quizás también cambian otras cosas, por ejemplo, la forma en que los clientes pagan. Todos los negocios van a cambiar.

¿Qué es lo que más piden los clientes?

Automatizar procesos, eso es lo que más piden los chicos. Las grandes corporaciones están enfocados en lo que pueden mejorar, por ejemplo el equipo de big data o tienen un equipo de AI pero no alguien que lo esté mirando.

Hay que tener mucha supervisión de los sistemas automatizados. No podes tener un bot de atención al cliente sin supervisarlo porque los clientes van a hablar con la nada misma si no haces nada al respecto.

Una vez que automaticemos va a venir la era de repensar la reestructuración de las empresas. Esa es la transformación laboral propiamente dicha.

WhatsApp Image 2025-10-23 at 2.12.10 PM (1)

Hace unos días Meta informó que los chatbots de IA externos dejarán de funcionar en Whatsapp, ¿cómo impacta esto en los negocios?

Era uno de mis verticales de negocio, en mi caso no pasa nada porque ya lo veía venir. En una conferencia en Buenos Aires ya habían dicho que el 80% de los negocios de la región usa Whatsapp Business para transaccionar desde ahi, y que ellos estaban desarrollando Meta AI. Ahi yo dije, esto va a morir.

Me parece razonable porque sino vamos a ir a un mundo donde va a haber más asistentes virtuales que personas, si es que ya no hay. No había sostén para tanta interacción de bots.

¿Están cambiando los roles pensando en liderar la transformación de la IA?

De las organizaciones me piden mucho la gestión del riesgo del talento y eso es muy importante. Recursos humanos es clave tienen que estar actualizandose y mirando cómo van cambiando los roles.

El propio líder del negocio tiene que estudiar un poco más cómo son estos procesos. Es un error pensar que podes tomar a alguien que no sepa nada de ese sector. Es como querer tener una empresa llena de gente de la generación Z y no tener a nadie senior, ese es un error. Lo más valioso es lo diverso y que todos los rangos etarios se puedan complementar con la colaboración de la IA.

¿Cómo te imaginás la empresa del futuro?

Me la imagino con una estrategia AI first sí o sí, pensandola con sistemas inteligentes y procesos simples porque es importante pensar cda proceso modular dentro de un sistema que integre IA en cada parte. Me la imagino híbrida y con distintos rangos etarios, eso no va a cambiar. Es importante estar a la vanguardia e integrar rápido, ir al mercado, probar y si te va mal, volvés, mejoras el proceso, lo optimizás y volves a lanzar. Me imagino a la IA como el sistema nervioso de las organizaciones.

¿Cómo están las empresas latinoamericanas en adopción de IA?

Es muy diverso. En Europa está muy regulada, entonces los países de la región son más como un semillero de innovación. Pero, por otro lado, vamos a necesitar en algún momento un marco supranacional con estándares internacionales como la ISO 42001. Eso está bueno para tener una guía y poder usar la inteligencia artificial con pensamiento crítico.

¿Qué mensaje te gustaría que se lleven aquellos que presencien tu conferencia en Campus Party?

Me gustaría que salgan inspirados para gestionar mejor una organización. Si bien hablo mucho de la empresa de mañana, me gustaría que el que va y no tiene un emprendimiento me gustaría que pueda crear una web desde cero y que el que la tiene la pueda optimizar y expandirse con esa mentalidad de AI first.