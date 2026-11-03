Campus Party llegó por primera vez al Antel Arena con dos jornadas de tecnología, innovación y gaming

Campus Party regresó a Uruguay el 30 y 31 de octubre con una edición que tuvo como escenario, por primera vez, el Antel Arena. El encuentro reunió a miles de personas en torno a la tecnología, la innovación, la ciencia, los negocios y el gaming , con una agenda que incluyó exposiciones internacionales, talleres, mentorías y desafíos.

La ceremonia de apertura contó con la presencia del ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, y las palabras de bienvenida del presidente de Antel, Alejandro Paz, y la directora ejecutiva de Campus Party Cono Sur, Lucrecia Gratas. También participaron autoridades de Antel, AGESIC y ANII.

Durante las dos jornadas, el público pudo acceder a charlas de referentes locales e internacionales de distintas áreas. Entre los invitados provenientes de España estuvieron Aythami Soto , doctor en Química y comunicador científico con 2,7 millones de seguidores en redes sociales, y Asier Arranz , especialista en robótica e inteligencia artificial física de NVIDIA.

Desde Argentina participaron Jorge Cano, Head of Product & Engineering en Lazo y Google Developer Expert; Sabri Kolod, divulgadora de marketing digital, y Ezequiel Martínez, ingeniero y divulgador científico, entre otros expositores.

La agenda también incluyó workshops orientados a llevar las ideas a la práctica. Algunas de las propuestas fueron Futures Thinking: diseñá tus posibles futuros, Lego con IA, De Cero al Mercado: de tu primer producto a hacerlo comercializable e Influenciá con Derecho: crear, contratar y proteger tu contenido. Las actividades abordaron temáticas como inteligencia artificial, blockchain y negocios, con contenidos para distintos intereses y niveles de conocimiento.

El gaming tuvo su propio espacio

El sábado 31, la programación se concentró en la cultura gamer con una jornada especial de Antel Gaming. La actividad se organizó en cuatro arenas de competencia, dedicadas a Free Fire en dispositivos móviles, EA Sports FC en PlayStation, F1 en simuladores de conducción y Minecraft en PC.

Los torneos se desarrollaron en simultáneo durante todo el día, mientras que las finales y los showmatches tuvieron lugar en el escenario principal, frente al público y con transmisión en vivo por AntelTV.

La experiencia se extendió más allá de las competencias, con espacios de juego libre, retrogaming, sim racing, arcades, cosplay y encuentros de comunidades vinculadas al mundo gamer.

La edición contó con el acompañamiento de empresas y organizaciones como Samsung, Nubia, SUMMUM Medicina Privada, Honor, Motorola y Xiaomi, además de Antel como impulsor del encuentro.

Un evento de alcance internacional

La edición uruguaya volvió a ser declarada de interés por el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Turismo, la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), en reconocimiento a su aporte a la innovación, el emprendedurismo, la ciencia y la tecnología.

A escala global, Campus Party cuenta con más de 80 ediciones realizadas en 15 países y una trayectoria que supera los tres millones de participantes. Su comunidad reúne a unos 700.000 campuseros y tiene como socios a empresas, instituciones, medios de comunicación, universidades y organizaciones no gubernamentales.

Con esta nueva edición, el evento volvió a reunir en Uruguay a participantes, especialistas y empresas en torno a las tendencias tecnológicas y los desafíos de un ecosistema en constante transformación.