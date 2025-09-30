De las góndolas al diseño: cómo cambió la experiencia de compra en este local

TaTa sigue renovando su red de supermercados con la reapertura del local 326, que ahora se suma al modelo “Experiencia TaTa”. Se trata del decimosexto punto de venta en incorporar este concepto, con una inversión que rondó el millón de dólares .

La obra implicó una transformación completa que incluyó el rediseño de góndolas y heladeras , además de un surtido reorganizado para facilitar la compra. El propósito fue brindar a los clientes un entorno más moderno, ágil y cómodo , al tiempo que se mantuvieron las mejores condiciones de trabajo para los equipos.

“Este es casi el local número 20 que remodelamos. La idea es acercar una experiencia renovada, con una marca más fresca y un surtido pensado para todos los uruguayos”, explicó Ximena Quintas, directora de Marketing de GDN Uruguay.

tata onceee Ignacio Laura, Pablo Silvera, Ximena Quintas, Juan Pablo Simonet, Juan Pablo Cortez.

El plan de modernización ya alcanzó a locales emblemáticos como Costa Urbana, Solymar y Paysandú. En total, la empresa invirtió más de 14 millones de dólares para reacondicionar más de 15 supermercados en distintas zonas del país.

DSC00506

De cara al cierre de 2025, la compañía se plantea un ritmo intenso de trabajo. “El objetivo es llevar este nuevo modelo a la mayor cantidad de locales posibles. El equipo está trabajando 24/7 para que eso suceda”, adelantó Quintas. Y agregó que además de remodelar, se proyecta la apertura de nuevas plazas y la expansión hacia zonas donde la marca aún no tiene presencia.

DSC00570

Con más de 90 locales en funcionamiento, distribuidos en todos los departamentos, TaTa refuerza así su posición como la cadena de supermercados con mayor cobertura en Uruguay. “A nuestros clientes queremos decirles que lo disfruten, que sepan que estamos trabajando muchísimo para llegar a todos”, concluyó Quintas.