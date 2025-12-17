De un pequeño estudio en 1955 a conquistar Cannes: 70 años de una agencia que marcó época

La historia del Grupo de Comunicación nació el 1° de agosto de 1955, cuando Luis Caponi y Raúl Barbero abrieron las puertas de Impetu Publicidad, una de las Agencias más importantes de la historia publicitaria uruguaya.

Screen Shot 2025-12-16 at 14.35.49 Desde sus orígenes, Impetu se destacó como una agencia vanguardista y fue protagonista en los inicios de la televisión uruguaya. Con el correr de los años, ese espíritu pionero se tradujo en un liderazgo sostenido, que la llevó a producir, junto a los canales privados, las primeras transmisiones en vivo de los Mundiales en 1970 y a participar activamente en el lanzamiento de la TV por cable en 1995.

Screen Shot 2025-12-16 at 14.37.59 A partir de 2001, Impetu se integró a la red Publicis, el grupo de comunicación de mayor crecimiento a nivel global. Esta alianza no solo impulsó la llegada de nuevos clientes internacionales, sino que también marcó un proceso de transformación digital y la expansión hacia unidades especializadas como Zenith Uruguay, Performics, Publicis PR, Connexion y Digitas, que junto a Publicis Impetu conforman hoy un grupo de comunicación con más de 120 colaboradores.

Screen Shot 2025-12-16 at 14.42.23 Aquella Agencia que nació antes de la TV hoy es la más premiada en la historia de la Campana de Oro, la más premiada en la historia de Effie Uruguay (con 9 Grandes Effies) y ganó el Primer León de Oro en Cannes de la historia publicitaria uruguaya, entre muchos otros premios en Uruguay y el Mundo.

_MAN6095 Publicis Groupe ha crecido dentro y fuera de fronteras, realizando campañas para diversos países. Actualmente trabaja, entre otros clientes internacionales, para Tigo Paraguay y Bolivia, habiendo ganado recientemente el Gran Effie Bolivia por su campaña Terapia de Planes. _MAN6065