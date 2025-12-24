Del liderazgo ejecutivo a un rol estratégico: el nuevo paso de Sergio Fogel en dLocal

La empresa uruguaya líder de tecnología financiera que impulsa pagos en mercados emergentes anunció en las últimas horas cambios en su estructura de liderazgo.

En este marco, Sergio Fogel, cofundador de la compañía y quien actualmente se desempeña como presidente y Chief Strategy Officer , pasará a ocupar ahora un rol no ejecutivo como asesor estratégico , marcando una nueva etapa en la estrategia de la empresa.

"Había asumido el rol ejecutivo en junio de 2023 para apoyar a Sebastián Kanovich y Jacobo Singer, y luego para colaborar en la transición de liderazgo hacia Pedro Arnt. Ese proceso ya se completó, y Pedro está haciendo un gran trabajo al frente del negocio", detalló Fogel en una publicación en su cuenta de LinkedIn.

Luego de cofundar la compañía 2016 el empresario se desempeñó como miembro activo de la Junta Directiva de la compañía , aportando visión estratégica y participación en decisiones clave de la compañía. Durante estos años la empresa de tecnología financiera tuvo un vertiginoso crecimiento, superó los US$ 1.000 millones de valoración como compañía en 2020 y logró cotizar en la Bolsa de Nueva York en junio de 2021. Sin embargo, poco más de un año después de salir a la bolsa, l as acciones de dLocal se desplomaron luego de que la empresa de research Muddy Waters publicara un duro informe, donde se tildó al unicornio uruguayo de cometer posible “fraude” y “engaño” - lo que luego fue desestimado por la justicia-.

Como consecuencia, la compañía uruguaya perdió US$ 3.300 millones en capital de mercado, luego de que el valor de sus acciones registrara una caída de hasta el 51% en apenas cuatro horas.

Meses después de este escándalo, en junio de 2023, dLocal recurrió a la figura de Fogel y anunció oficialmente que el empresario asumiría el cargo de co-presidente y Chief Strategy Officer, formalizando así su rol ejecutivo dentro de la compañía junto a Sebastián Kanovich, CEO en aquel momento de dLocal.

Ahora, meses después de que la jueza del Tribunal Supremo de Nueva York, Andrea Masley desestimó la demanda, concluyendo que dLocal “claramente” divulgó su metodología de reporte y que los demandantes no presentaron pruebas suficientes para sostener sus acusaciones, Fogel pasará a desempeñarse como asesor estratégico y seguirá ligado a la empresa pero fuera de la gestión operativa diaria.

En esta nueva posición el empresario brindará apoyo a la compañía en temas regulatorios, tecnológicos y de desarrollo corporativo y de negocios.

"Cofundé esta compañía hace casi 10 años. Estoy muy ligado a ella y continuaré profundamente involucrado con dLocal. En mi nuevo rol, trabajaré de cerca con el equipo de ejecutivos C-level, interactuaré con clientes y con la prensa, y seguiré integrando el directorio de algunas subsidiarias. No cambiará demasiado, pero quiero dedicar más tiempo a otros proyectos, que planeo anunciar en las próximas semanas", detalló Fogel sobre su nuevo rol.

Como parte de esta transición, Eduardo Azar, Martín Escobari, y Jacobo Singer también dejarán el directorio.

"Quiero agradecerles por sus años de servicio y colaboración. No estaríamos donde estamos sin ellos", sostuvo el cofundador.

Al mismo tiempo, Andrés Bzurovski, también cofundador de dLocal, asumirá el rol de presidente en la nueva composición del directorio.

Las novedades a nivel de directorio

En las últimas horas la empresa anunció también que completó la transición hacia un directorio de nueve miembros integrado por cinco directores independientes.

Es así que en línea con esta actualización de gobierno corporativo, dLocal designó a Paco Ybarra y Nelson Mattos como nuevos directores independientes.

Estos se suman a los otros tres directores independientes Will Pruett, Hyman Bielsky y Veronica Raffo. El directorio queda conformado además por el presidente Andrés Bzurovski, junto a los actuales miembros Sebastián Kanovich, Luiz Ribeiro y el CEO Pedro Arnt.

Con el nuevo directorio en funciones, agregaron, se constituirán tres nuevos comités: Comité de Nominaciones y Gobierno Corporativo, Comité de Compensaciones y Comité de Producto y Tecnología.

La trayectoria de los nuevos directores

Ybarra se incorpora al directorio tras una carrera de 36 años en Citigroup, donde se desempeñó como CEO del Institutional Clients Group (ICG), fue miembro del Comité de Dirección de Citi y copresidió el Comité de Gestión de Riesgos del ICG. También ha ocupado cargos en directorios corporativos, incluyendo su actual rol en The Man Group plc.

Por su parte, Mattos cuenta con una amplia trayectoria en liderazgo de desarrollo de productos e ingeniería. Fue vicepresidente de Google para Europa y mercados emergentes y previamente se desempeñó en IBM como ingeniero distinguido y vicepresidente de Tecnologías de Información y Experiencia de Usuario. Actualmente es consultor independiente, asesorando a startups en Silicon Valley, Europa y mercados emergentes, y participa en varios directorios y organizaciones sin fines de lucro.