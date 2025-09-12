Diez años de sueños inclusivos: la sorpresa que prepara Fundación Jazmín para celebrarlo

Este 2025, Fundación Jazmín cumple diez años y lo festeja con un concierto a beneficio que promete ser inolvidable. La cita es el lunes 15 de septiembre , a las 19 horas, en el Teatro Movie del Montevideo Shopping, con un espectáculo para niños de Encanto al Alma y sorpresas para toda la familia.

Lo recaudado permitirá seguir desarrollando espacios de juego inclusivos en todo el país, reafirmando el compromiso de la Fundación de construir un Uruguay más accesible, donde todos los niños puedan jugar, aprender y crecer juntos.

La Fundación nació en 2015, creada por los papás de Jazmín, Nadia Dib y Fabián Kopel , para transformar la discapacidad en un faro de esperanza para muchas familias, trabajando para que todos los niños puedan disfrutar del juego en su infancia sin barreras.

A lo largo de estos años, la organización ha impulsado la creación de espacios de juego accesibles e inclusivos como la Plaza Portugal, Plaza Ituzaingó, espacio de juegos del Jardín Botánico, espacio de juegos Vázquez Ledesma, así como intervenciones en diversas instituciones educativas.

Entre sus logros más recientes se destaca la campaña de Hamacas Inclusivas para todo Uruguay donde ya ha alcanzado once departamentos del país.

Para llevar adelante estos proyectos, la Fundación ha establecido convenios con la Intendencia de Montevideo, otras intendencias del país y la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FADU) de la Udelar. Los diseños se han realizado a través de concursos de ideas en los que participaron estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la UdelaR y ORT, bajo la tutoría de reconocidos profesionales, con el apoyo de instituciones como la Sociedad de Arquitectos del Uruguay (SAU).

Quienes deseen asistir al evento podrán adquirir sus entradas en el siguiente link.

Por consultas comunicarse al 091 624 386 (Paula Spinatelli - Coordinadora ejecutiva en Fundación Jazmín).