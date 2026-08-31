Elegir una carrera no siempre es sencillo. Para acompañar a los jóvenes en ese proceso, ORT organiza Activá tu Futuro, una jornada presencial en la que podrán conocer distintas opciones de estudio a través de actividades prácticas y junto a docentes y referentes académicos.
El desafío de elegir una carrera: ORT invita a los jóvenes a probar, explorar y descubrir su futuro
La jornada será el 4 de setiembre y permitirá a estudiantes de Educación Media Superior explorar carreras mediante actividades prácticas y experiencias reales