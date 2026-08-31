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El desafío de elegir una carrera: ORT invita a los jóvenes a probar, explorar y descubrir su futuro

La jornada será el 4 de setiembre y permitirá a estudiantes de Educación Media Superior explorar carreras mediante actividades prácticas y experiencias reales

31 de agosto de 2026 15:08 hs
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Elegir una carrera no siempre es sencillo. Para acompañar a los jóvenes en ese proceso, ORT organiza Activá tu Futuro, una jornada presencial en la que podrán conocer distintas opciones de estudio a través de actividades prácticas y junto a docentes y referentes académicos.

Durante el encuentro, los estudiantes podrán acercarse a distintas carreras a través de actividades prácticas y desafíos basados en situaciones reales, para conocer de primera mano cómo es trabajar en diferentes áreas.

La propuesta también busca ayudar a los estudiantes a identificar sus intereses, conversar con docentes y referentes académicos, conocer los espacios de ORT y resolver dudas sobre las distintas opciones para su futuro universitario. A su vez, las familias podrán contar con más información para acompañarlos en esta decisión.

Las inscripciones requieren registro previo y los cupos son limitados. Cada estudiante podrá elegir el campus, las actividades y los turnos de su preferencia, según la disponibilidad de cada propuesta.

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