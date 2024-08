El destaque a Uruguay por parte de uno de los gigantes tecnológicos del mundo

Por el rol que tengo en Microsoft veo lo que sucede en toda América Latina entonces tengo bastante oportunidad de comparar lo que está sucediendo en Uruguay con lo que ocurre en otros países de la región, así como en Estados Unidos y Canadá. Al ecosistema uruguayo lo veo muy bien, esa es la respuesta corta, pero voy a dar algún detalle de dónde está el país.

¿Qué falta para que el ecosistema emprendedor y tecnológico termine de "despegar" en Uruguay y que haya más casos icónicos como los del "unicornio" dLocal, por ejemplo?

Uruguay exporta creo que alrededor de US$ 2.000 millones de servicios cada año y el principal cliente es Estados Unidos, entonces diría que una de las áreas a mejorar a futuro es diversificar esos destinos un poco. ¿Por qué ha sido Estados Unidos? No solo porque es el mercado más grande y más importante que tenemos en la zona, sino también porque hay una preferencia por compartir el mismo time zone (huso horario), eso importa en este caso. Que se puedan vender servicios desde Uruguay y ser nearshoring (un modelo industrial que aprovecha los bajos costos de producción y su cercanía con el mercado de consumo), aunque no estemos tan cerca de Estados Unidos, es algo que lo hace atractivo. A Estados Unidos le resulta atractivo comprarle servicios a empresas de Latinoamérica y Uruguay se ha posicionado bastante bien para el tamaño que tiene. Por eso el ecosistema de innovación de Uruguay está bien. Las bases que ha logrado Uruguay desde los últimos 20 años son muy buenas, pasando desde el Plan Ceibal o la modernización que hubo por parte de la digitalización del Estado y más recientemente este concepto de Uruguay Innovation Hub que es muy potente. Todo eso ha hecho que Uruguay se posicione bien, que tenga una marca país como un lugar donde se innova y se exportan servicios de innovación.

¿Cuál cree que han sido los logros más recientes del país en ese sentido?

Creo que lo que más se ha agregado últimamente es la capacidad de atraer capitales de riesgo hacia el país. Uruguay XXI lo ha tratado de hacer; Urucap, que es una asociación privada pero con apoyo estatal, lo ha intentado hacer; Endeavor también ha tenido un rol relevante y eso ha motivado a que otros actores como por ejemplo, nosotros hayamos decidido poner el laboratorio de co-innovación junto con el Estado uruguayo, hacerlo en ese país y no en otras partes de Latinoamérica.

¿Qué factores entraron en juego en esa decisión?

Lo hicimos en Uruguay por dos razones principalmente. Por lo vibrante del ecosistema, la realidad lo demuestra ahora, ya llevamos hechos alrededor de 45 proyectos en los últimos 12 meses. Y la otra razón fue por esa marca país de Uruguay, porque los proyectos salen y estas empresas después tratan de venderlos al mundo, con lo cual a nosotros como compañía nos conviene que quien esté haciendo proyectos de innovación los trate de colocar en el mercado mundial y no en un mercado local. Uruguay en ese sentido tiene unas ventajas interesantes para nosotros.

¿Cuál es el rol concreto de Microsoft en Uruguay como mentor de emprendimientos tecnológicos?

Diría que Microsoft tiene dos roles acá. Un rol genérico, porque nosotros somos uno de los proveedores de plataformas de innovación más grande del mundo. Nuestra plataforma es la de Azure (OpenAI corre sobre esa plataforma, por ejemplo), entonces desde ese lugar cumplimos el rol de disponibilizar la plataforma para que esa innovación suceda. Estas plataformas requieren de mucha inversión de capital y solo pocas empresas tienen la capacidad de hacerlo. Microsoft es una, Amazon y Google son otras. Y el otro rol, que es lo que estamos haciendo a través del laboratorio, es poner procesos de aceleración de innovación a disposición del ecosistema uruguayo.

image.png Laboratorio de Microsoft en Uruguay Presidencia de la República

¿Cómo funciona eso concretamente?

En Uruguay hay emprendedores que tienen ideas brillantes de modelos de negocios o de proyectos que son incubados en algún lado, en alguna universidad o en Endeavor por ejemplo. Entonces esas personas que tienen ideas brillantes, necesitan construir un producto para poder llevar esas ideas al mercado. Al construir ese producto existe tecnología que las puede ayudar. ¿Qué es lo que nosotros tratamos de hacer con el laboratorio? Que nos traigan esas ideas y nos digan: "yo tengo esto pero no estoy seguro de que en el mercado exista la solución tecnológica para poder llevarla adelante". Entonces lo que hacemos en el laboratorio es analizar esa idea en conjunto con las empresas, ver si la tecnología existe realmente en el mercado y asesorarlos sobre dónde la pueden adquirir. Ahí ya los ayudamos a acelerar su innovación. Pero lo otro que puede pasar es que esa tecnología no exista en el mercado pero que a nosotros nos interese hacer el prototipo junto con ellos, entonces ahí también se da la aceleración porque tomás un proceso que a una empresa le puede llevar seis meses y lo hacés en cuatro semanas. Además, el dueño del prototipo es la empresa, no es ni Microsoft ni es el Estado uruguayo, es la empresa que llevó la idea. Lo que nosotros hacemos ahí es facilitar el proceso dando acceso a ingenieros de primera línea para discutir cómo esa idea se puede transformar en un prototipo, la empresa lo toma y la transforma en un producto real.

Con frecuencia se habla de los beneficios que tienen las aceleradoras para los emprendedores, pero ¿cuál es la ganancia de Microsoft al impulsar estos desarrollos?

Es muy buena pregunta, tenemos dos tipos de ganancia acá. El primero es que, en la medida en que estamos conectados con alguien que está tratando de generar una solución disruptiva en el mercado, esa persona o esa empresa va a tratar de buscar tecnología emergente y nosotros constantemente estamos disponibilizando tecnología nueva y emergente. A veces nos pasa también que la tecnología es muy nueva pero no tenemos casos de uso, es decir, sabemos que esa tecnología puede lograr algo pero el caso de uso aún no existe. Esa es la primera ganancia que nos da a nosotros, que alguien rápidamente tomó una tecnología nueva, emergente, encontró el caso de uso y lo transformó en un producto. Con eso nosotros vamos a otros cientos y miles de empresas en el mundo, les presentamos ese caso de uso y les contamos que hay una empresa en Uruguay que ya lo transformó en un producto. Ahí ganamos mucho porque nosotros innovamos en las plataformas pero necesitamos de alguien que innove en los productos utilizando nuestras plataformas. Ahí ganamos muchísimo.

Microsoft Roberto Icasuriaga.jpeg Roberto Icasuriaga, Microsoft Microsoft

Y lo otro en lo que ganamos es que si estas empresas innovan sobre nuestras plataformas y después les va bien en el mundo, otros clientes nuestros empresariales, clientes grandes, van a estar usando soluciones creadas por una empresa, en este caso uruguaya, y esa solución va correr sobre nuestras plataformas. Entonces esa empresa grande va a consumir cómputo de nuestra plataforma y ahí obviamente ganamos. El primer ejemplo es difícil de medir, pero es hiper crítico, es decir la tecnología avanza pero tener a alguien dispuesto a poder testearla y utilizarla es algo muy importante para quienes innovamos en tecnología.

¿Cómo ve el apoyo que le ha dado el Estado uruguayo al ecosistema emprendedor y qué tan clave es esta señal para las empresas privadas del mundo?

Fundamental y creo que está bueno usar la palabra Estado porque esa es una de las cosas que más miran las empresas, la consistencia a lo largo del tiempo. Que independientemente de quien esté en el gobierno de turno, en Uruguay hay una consistencia de que la tecnología es una política de Estado, hay un un canal de comunicación entre el Estado y el sector privado, un canal que está formalizado, es decir, el Estado no habla directamente con Microsoft, habla con la CUTI. Quiero decir que hay instituciones y eso es fantástico porque le da un marco muy claro y de largo plazo. Después los programas en particular evolucionan porque estamos en el mundo de la tecnología, por ejemplo, el actual Uruguay Innovation Hub es súper potente. ¿Por qué? Porque habla de lo que necesita el país, que es que lleguen las inversiones, que se creen estas empresas y se aceleren en el país y que lo que se produzca se venda en el exterior como país exportador que es Uruguay. Uno de los temas que, por ejemplo, la CUTI tiene en carpeta es que todavía Uruguay vende muchos servicios pero poco producto terminado de IP, creo que ese es el próximo paso para Uruguay, que lo que salga del país sea IP, eso ayuda a crear productos que duran más en el tiempo, que tienen menos dependencia de cosas más volátiles como por ejemplo el tipo de cambio, es más sólido en el tiempo.

Por eso creo que el próximo paso de Uruguay es aprovechar la fortaleza que ha ido creando esta industria y seguirle dando apoyo a que se cree más producto y no solamente servicios. Ya está pasando pero quizás hay una oportunidad para que lo aceleremos aún más entre todos los actores de la industria. El Estado uruguayo siempre ha sido un buen socio y eso es lo que se ve desde el exterior.