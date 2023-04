¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrentan los emprendedores uruguayos, según los expertos?

Este lunes 17 de abril se conmemora el Día Internacional del Emprendimiento. El objetivo de este día es visibilizar y promover el emprendedurismo a lo largo y ancho del planeta. Los emprendedores son personas que idean y desarrollan propuestas de negocios, que agregan valor a la economía y generan soluciones para el mercado. En este trayecto se enfrentan a diversos desafíos.

Café & Negocios dialogó con los responsables de tres centros de emprendedurismo de algunas de las universidades más representativas de Uruguay para conocer de primera mano cuál es su realidad en la coyuntura actual.

El diferencial del emprendedor uruguayo

“Una característica diferencial del emprendedor uruguayo exitoso es su capacidad para leer muy bien las tendencias del mercado, identificar las tecnologías de punta, y aplicarlas de manera innovadora. Esto le permite, con pocos recursos, lanzar proyectos innovadores al mundo”, dijo el director del Centro de Innovación y Emprendimientos de la Universidad ORT, Enrique Topolansky.

“Un emprendedor debe tener visión, enfoque, ser organizado, tener un muy buen autoconocimiento y, sobre todo, pasión por lo que hace o quiere hacer, asumir riesgos, y tener resiliencia”, expresó, por su parte, la encargada de Operaciones de la Fundación Julio Ricaldoni, Andrea Solari. Esta organización, vinculada a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, se centra en apoyar “emprendimientos de base científico-tecnológica, que en general son emprendedores con formación universitaria que miran el mundo y no solo el mercado interno”, detalló Solari.

Para la referente de Ithaka, el centro de Innovación y Emprendedurismo de la Universidad Católica del Uruguay, Virginia Cancela, la principal característica del emprendedor local “es que está preparado para salir al mundo, y parece una obviedad, pero cuando te cruzas con emprendedores de otras partes del mundo es lo que más les llama la atención”. Y acotó: “Sabe que para crecer tiene que salir al mercado externo. Sin embargo, para emprendedores que viven en países donde cada ciudad es un mercado, les es muy difícil internacionalizarse”.

Universidad ORT

Enrique Topolansky, director del Centro de Innovación y Emprendimientos de la Universidad ORT

Los mayores desafíos

Consultados por cuáles son los mayores desafíos que debe enfrentar el uruguayo a la hora de emprender, Solari expresó que, por lo general, el éxito o fracaso de un proyecto está ligado con su entorno.

“Si bien en Uruguay existe un ecosistema fuerte y consolidado, que propicia y fomenta el surgimiento de empresas y emprendimientos, genera sinergias, promueve leyes de apoyo y contribuye a disminuir el riesgo inicial del proceso, siempre hay aspectos a mejorar”, desarrolló la también ingeniera.

“Algunas de las dificultades que se enfrentan los uruguayos a la hora de emprender son el desconocimiento de tipos societarios, los costos de creación y mantenimiento. Los derechos del trabajador no aplican para emprendedores, ellos no tienen sociedad médica ni seguro de paro, y con las formas tributarias, que no ayudan al desarrollo inicial o escalamiento gradual”, agregó Solari.

Asimismo, la referente del centro de la Facultad de Ingeniería aseveró que el acceso al financiamiento y las escasas iniciativas en la educación primaria y secundaria, vinculadas al área emprendimientos o cultura emprendedora, también son un debe para los emprendedores uruguayos.

Por otra parte, Cancela expresó que, “si bien en los últimos años se ha avanzado muchísimo en el ecosistema emprendedor uruguayo y hay muchas iniciativas que hacen que el lanzarse a emprender sea un poco menos arriesgado, siguen existiendo trabas, como la falta de redes de contactos empresariales y la articulación con el sector industrial”.

“También existe una cultura empresarial que no siempre valora el riesgo y la innovación, lo que puede dificultar el crecimiento y la consolidación de nuevas empresas”, detalló la responsable de Ithaka.

UCU

Virginia Cancela, referente del Centro Centro Ithaka, de la Universidad Católica del Uruguay

“El emprendedor uruguayo de base tecnológica enfrenta distintos desafíos según la etapa en la que se encuentra su emprendimiento”, señaló Topolansky. Los primero desafíos pasan cuando se busca a validar la idea de negocio, en un mercado que es chico, tradicional y muy competitivo sin perder de vista el escenario global al que deben apuntar”, comenzó.

En una segunda etapa, cuando el modelo de negocio está validado, “el desafío es crecer y expandirse internacionalmente desde Uruguay. En este estadío aparecen temas como superar la escasez de talento especializado”, agregó el también empresario.

“El crecimiento exponencial del sector de las TICs (tecnologías de la información) hizo que el talento especializado se torne escaso, por más que cada día son más los estudiantes que optan por carreras tecnológicas. En ORT este año tuvimos un récord de ingresos de nuevos estudiantes en la facultad de ingeniería”, detalló el referente de esa universidad.

El ecosistema emprendedor actual

“El ecosistema emprendedor ha crecido mucho en los últimos años y se ha profesionalizado”, dijo Cancela sobre la realidad actual del entramado emprendedor actual. La referente expresó que el programa de Uruguay Innovation Hub, que está desarrollando el Ministerio de Industria, es un síntoma de esa realidad y se convertirá en una importante herramienta para los emprendedores uruguayos.

Asimismo, Cancela expresó que es fundamental “atraer fondos de inversión internacionales que inviertan en startups y generen programas de aceleración”.

Por su parte, Topolansky explicó que el ecosistema emprendedor del Uruguay entró en “una fase de aceleración exponencial” y que esto se debe a múltiples factores. Los más trascendentales —bajo su perspectiva— son la “consolidación de actores públicos y privados que ofrecen servicios de apoyo a emprendedores de alta calidad”.

En segundo lugar se ubica “la radicación en Uruguay de empresas de clase mundial, de Estados Unidos, Europa y Argentina, principalmente, que conllevan a aumentar este dinamismo”, agregó.

El tercer factor es la apertura de Uruguay, en especial del sector de TI, al mundo. Esto se suma a la “infraestructura de país de telecomunicación, internet y móvil que lo posiciona en los primeros lugares de América”, desarrolló.

Por último, Topolansky destacó “el alto nivel de formación” del país en cuanto a recursos humanos.

Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República

Andrea Solari, encargada de Operaciones de la Fundación Julio Ricaldoni

Solari, por su parte, destacó la importancia de diversos organismos e instituciones que apoyan y guían a diferentes emprendimientos locales, como la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) y Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU).

“Uruguay es un país ideal para probar, es un país piloto, y por eso muchas grandes empresas y marcas instalan oficinas aquí. Tenemos el PBI más alto de América del Sur y somos el país con menor desigualdad social de la región. Estas condiciones económicas y sociales constituyen una base fuerte y sólida para la generación de emprendimientos sustentables basados en innovación”, concluyó la referente de la Fundación Ricaldoni.