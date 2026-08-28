El Día de la Niñez llegó al Hospital Pereira Rossell con regalos, juegos y un show sorpresa

En el marco del Día de la Niñez, TaTa, BAS, Farmacias San Roque y Burger King se unieron para llevar una jornada especial a los niños y niñas del Hospital Pereira Rossell , acompañando a quienes permanecen internados junto a sus familias y generando un espacio de encuentro y celebración para toda la comunidad hospitalaria.

La iniciativa se realizó junto a la Fundación Niños Sin Dolor y comenzó con un recorrido por las habitaciones del hospital, donde se entregaron obsequios a los niños que se encuentran internados y atravesando tratamientos. El objetivo fue acercarles un momento de alegría y acompañamiento, haciendo que la celebración también llegara a quienes no podían participar de las actividades que simultáneamente se realizaban en el Hall.

La jornada continuó en el hall del Hospital Pereira Rossell, que se transformó en un espacio de encuentro y diversión con un show circense especialmente pensado para los más chicos. Allí, los niños y sus familias pudieron disfrutar del espectáculo, compartir un momento diferente y recibir regalos.

Como parte de la acción, las cuatro marcas de Grupo Vierci Uruguay realizaron una importante donación conjunta que incluyó 250 juguetes de TaTa, 200 artículos de BAS, 220 artículos de Farmacias San Roque y 150 artículos de Burger King .

“El Día de la Niñez es una oportunidad para recordar la importancia de estar cerca, especialmente de quienes atraviesan momentos que requieren un acompañamiento especial. Poder llevar regalos, alegría y un momento diferente a los niños del Pereira Rossell, nos llena de orgullo. Esta acción refleja el compromiso de nuestras marcas de estar presentes junto a las familias uruguayas y de transformar un día especial en un recuerdo lleno de cariño y alegría”, destacó Ximena Quintas, directora de Marketing de Grupo Vierci Uruguay.

Con esta iniciativa, Grupo Vierci Uruguay reafirma su compromiso de acompañar a las familias uruguayas y de generar acciones que trasciendan la actividad comercial para contribuir, desde su lugar, al bienestar y la calidad de vida de la comunidad.