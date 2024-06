El pronóstico sobre inflación, dólar y PIB de uno de los principales bancos y una meta "difícil" para Uruguay

Una "madurez política que busca consensos", así definió el equipo de BBVA Research a la sociedad uruguaya, por lo que el banco señaló que no espera "cambios relevantes de política" más allá de cuál sea el resultado de las elecciones en octubre.

No obstante, el banco señaló que "hay dos cuestiones de especial seguimiento" a medida que avance el proceso electoral. Uno vinculado a los liderazgos de los partidos políticos ya que "todos los líderes actuales son nuevos y ninguno" ha estado al frente de su partido; y el otro referido al plebiscito para la reforma del sistema de seguridad social. Sobre el segundo punto, el informe señaló que si bien "la probabilidad de que se apruebe es muy baja (aunque no nula) y a pesar de que sería de alto impacto, no está en el radar de los mercados.