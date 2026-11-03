El vino y la carne se unen en una fiesta que tendrá más de 30 bodegas y reconocidos chefs en Uruguay

El próximo 7 de noviembre, la carpa de Sitio, en el Parque Roosevelt, recibirá la primera edición de la Fiesta del Tannat y el Cordero. El encuentro pondrá en valor dos productos estrechamente ligados a la identidad gastronómica uruguaya, un vino que encontró en el país una de sus expresiones más singulares y una carne que representa la tradición del campo, las pasturas y la cocina al fuego.

Organizada por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI) y el Instituto Nacional de Carnes (INAC) , con la invitación del Gobierno de Canelones y la producción de Garage Gourmet , la fiesta propone celebrar alrededor de una mesa dos de las expresiones más reconocibles de nuestra cultura productiva y alimentaria.

A través de una entrada, que tendrá un costo de $ 1.550 , los asistentes podrán disfrutar de un tapeo, dos platos principales a base de cordero, ocho degustaciones de vinos nacionales y un postre. La propuesta gastronómica fue diseñada especialmente para la ocasión por Lucía Soria, Aldo Cauteruccio y Fabrizio Sergio, tres cocineros que aportarán sus diferentes trayectorias y estilos para explorar las posibilidades del cordero y su combinación con los vinos uruguayos.

La fiesta contará además con la participación de más de 30 bodegas nacionales, entre ellas Ariano Hermanos, Bracco Bosca, Familia Barbero, Hijos de Pose, Marichal, Piccardo, Rodríguez Hermanos, Roses, Spinoglio, Bouza, Campiglia, Casa Grande Arte y Viña, Castillo Viejo, Cerro Chapeu, Cerro del Toro, De Lucca, Giménez Méndez, H. Stagnari, Narbona, Pizzorno Family Wine Entrepreneurs y Varela Zarranz, entre otras.

Además de su arraigo en la historia y la identidad uruguaya, el cordero será presentado como un producto versátil, capaz de adaptarse a las propuestas de la cocina contemporánea. A partir del trabajo de reconocidos chefs y referentes gastronómicos, la iniciativa impulsada por INAC e INAVI propone descubrir nuevas formas de preparación, explorar las posibilidades de sus distintos cortes y combinarlos con la diversidad de los vinos Tannat nacionales.

Música en vivo y artistas invitados

La música será otro de los atractivos de la jornada, con actuaciones en vivo de Luciano Supervielle y Mateo Ottonello, Phoro y Alfonsina, y Piero y Horacio, además de otros artistas que se sumarán como invitados sorpresa. De esta manera, la fiesta reunirá gastronomía, degustaciones de vinos y espectáculos musicales en un encuentro que busca celebrar la cultura y las tradiciones uruguayas.

Una copa de Tannat, el aroma del cordero al fuego, música en vivo y amigos alrededor de una mesa. Ese es el espíritu de la Fiesta del Tannat y el Cordero, un encuentro que busca poner en valor dos productos emblemáticos de Uruguay y su vínculo con la historia, los paisajes y las tradiciones del país. Más allá de su lugar en la gastronomía nacional, el vino y la carne serán el punto de partida para celebrar la cultura de compartir alrededor de la mesa.

La primera edición busca consolidarse como una nueva cita del calendario gastronómico nacional, con una propuesta que reúne al vino y la carne, acerca el trabajo de dos instituciones clave del sector y celebra, a través de la gastronomía, dos productos que forman parte de la identidad uruguaya.