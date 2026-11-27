Innvented cerró una nueva temporada de reconocimientos con una destacada participación en El Ojo de Iberoamérica y las Campanas de Oro. Entre ambos festivales, la agencia sumó importantes distinciones que reconocen su trabajo creativo.

En El Ojo de Iberoamérica, Innvented obtuvo el Oro en El Ojo Local con “Odio Escondido” , la distinción que reconoce a la Mejor Idea del Año de cada país . Se trata de la tercera vez que la agencia alcanza este reconocimiento en apenas seis años de trayectoria , luego de haberlo conseguido en 2021 y 2024. Un logro que refleja la consistencia de su propuesta creativa y su capacidad para desarrollar ideas estratégicas que se destacan a nivel nacional e internacional.

La campaña, realizada para Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos (FAMIDESA) junto a Oriental Films, también obtuvo dos Platas, dos Bronces y cuatro posiciones finalistas adicionales en distintas disciplinas del festival.

A estos reconocimientos se sumaron otros dos proyectos de la agencia: el documental “A 53 años del golpe” , también desarrollado para FAMIDESA junto a Oriental Films, que fue finalista en El Ojo Film y Producción Audiovisual; y “Estrellas Reales” , para Burger King Uruguay junto a Cholo Films, que quedó finalista en El Ojo Local.

Por otra parte en las Campanas de Oro, uno de los festivales locales más importantes del país, Innvented obtuvo tres Grandes Campanas. “Conspiradnoicos”, realizado junto a Cholo Films para Arquitectura RIFA, recibió la Gran Campana en Innovación Digital y sumó tres Campanas de Oro en las categorías Viral, Campaña de TV, y Pieza de TV -40 segundos.

“Odio Escondido”, por su parte, obtuvo la Gran Campana en las categorías Producción Audiovisual y Bien Público, además de una Campana de Oro también en Bien Público. Así, la campaña volvió a destacarse por su propuesta creativa y su realización, sumando reconocimientos en ambos festivales.

Los resultados consolidan un nuevo capítulo en la trayectoria de Innvented y ponen en valor el trabajo conjunto entre la agencia y sus clientes.