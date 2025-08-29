Dólar
/ Café y Negocios / ALIANZA

Itaú y Aeropuertos Uruguay se unen para potenciar la experiencia de viaje con una propuesta innovadora

El acuerdo permitirá a los clientes de Itaú acceder a servicios exclusivos dentro del aeropuerto a través de la plataforma Volar

29 de agosto 2025 - 17:02hs
Fabrizio Belo, Agustín Tafernaberry, Ignacio Arechavaleta, Sofía Gómez Platero, Diego Arrosa y Hernán Romay.

Itaú y Aeropuertos Uruguay sellaron una alianza estratégica que busca mejorar de forma integral la experiencia de viaje de los clientes del banco.

Matías Carluccio, Javier Albiñana y Diego Storace
Matías Carluccio, Javier Albiñana y Diego Storace.

A partir de este acuerdo, los usuarios de Itaú podrán acceder a servicios preferenciales en el aeropuerto, como salas VIP y estacionamiento, que estarán disponibles para precompra mediante la plataforma Volar.

Hernán Romay, Sofía Gómez Platero, Matías Carluccio e Ignacio Arechavaleta
Hernán Romay, Sofía Gómez Platero, Matías Carluccio e Ignacio Arechavaleta.

La iniciativa se presentó en Casa Puyol, en un evento que contó también con la participación de Duty Free, socio estratégico que acompaña la propuesta de beneficios especiales para viajeros.

Matilde Ayala, Nicolás Fraga, Sofía Gómez Platero y Lucía Gutierrez
Matilde Ayala, Nicolás Fraga, Sofía Gómez Platero y Lucía Gutierrez.

Con esta alianza, Itaú y Aeropuertos Uruguay buscan fortalecer la experiencia de viaje de sus clientes, acompañándolos en cada etapa con beneficios que aportan comodidad, conveniencia e innovación.

Guillermo Pagés, Lucía Cabanas y Sussy Torres (1)
Guillermo Pagés, Lucía Cabanas y Sussy Torres.

