Itaú y Aeropuertos Uruguay se unen para potenciar la experiencia de viaje con una propuesta innovadora

Itaú y Aeropuertos Uruguay sellaron una alianza estratégica que busca mejorar de forma integral la experiencia de viaje de los clientes del banco.

A partir de este acuerdo, los usuarios de Itaú podrán acceder a servicios preferenciales en el aeropuerto, como salas VIP y estacionamiento, que estarán disponibles para precompra mediante la plataforma Volar.

La iniciativa se presentó en Casa Puyol, en un evento que contó también con la participación de Duty Free, socio estratégico que acompaña la propuesta de beneficios especiales para viajeros.

Matilde Ayala, Nicolás Fraga, Sofía Gómez Platero y Lucía Gutierrez Matilde Ayala, Nicolás Fraga, Sofía Gómez Platero y Lucía Gutierrez.

Con esta alianza, Itaú y Aeropuertos Uruguay buscan fortalecer la experiencia de viaje de sus clientes, acompañándolos en cada etapa con beneficios que aportan comodidad, conveniencia e innovación.