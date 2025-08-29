Dólar
/ Café y Negocios / CONSUMO

Ventas de productos de cuidado personal se recuperan tras el impacto de la brecha cambiaria con Argentina

Las categorías que presentaron mayor crecimiento fueron cepillos dentales, desodorantes, toallas húmedas, cuidado capilar y cremas corporales

29 de agosto 2025 - 5:00hs
Artículos de cuidado personal
Artículos de cuidado personal

El segmento de cuidado personal se consolidó como el sector que más creció en ventas durante los primeros siete meses del año, con un incremento del 3% frente al mismo período de 2024, según los datos presentados por el Radar Scanntech en agosto.

La evolución, dijo la empresa, se explica por la recuperación de la actividad tras el impacto de la diferencia cambiaria con Argentina.

Dentro de esta familia de productos, las categorías que presentaron mayor crecimiento fueron cepillos dentales, desodorantes, toallas húmedas, cuidado capilar y cremas corporales.

En otros rubros, las bebidas también mantuvieron su evolución positiva (+1,2%), en parte favorecidos por las altas temperaturas registradas a comienzos de año.

En cambio, alimentos y limpieza registraron caídas de 1% y 0,8% respectivamente, en la comparación interanual.

En el análisis geográfico, las ventas crecieron en el interior, con números positivos en las localidades costeras del este y en la zona litoral. En contraste, Montevideo presenta una baja del 1% en lo que va del año, respecto al mismo período del año anterior.

En el balance general del año, las ventas se mantienen estables (+0,1%), mientras que la facturación aumentó un 5,6% en comparación con el mismo período del año anterior.

En julio, la variación fue de -0,1% en las ventas y de +3,1% en facturación, frente al mismo mes de 2024.

ventas consumo brecha cambiaria Argentina

