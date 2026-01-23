La estrategia de una aceleradora regional para ampliar la base de inversores en capital de riesgo en Uruguay

TELL, una app capaz de detectar signos tempranos de Alzheimer y Parkinson ; No Pausa, una plataforma que promueve el diálogo abierto e intergeneracional sobre la menopausia; e 3Impacto, enfocada en la conservación ambiental y la sostenibilidad, son algunas de las startups que trabajan con Koi Ventures en Uruguay . El holding, que tiene como foco apoyar emprendimientos de impacto a través de programas de incubación, aceleración e inversiones estratégicas , ya acompaña a más de 50 compañías en América Latina y, recientemente, sumó a su tesis de inversión y aceleración una mirada estratégica de participación en el sector de salud y bienestar. El grupo ve en este segmento una oportunidad con alto potencial en Uruguay y la región, y proyecta incorporar entre 15 y 18 startups de este sector a su portafolio en 2026.

Pero además de potenciar esta vertical, otro de los focos estratégicos de Koi para el corriente año en Uruguay, donde tiene cerca del 10% de su portfolio, es impulsar una cultura de inversión de riesgo en startups de tecnología

“ En países como Estados Unidos todas las familias y personas con patrimonios altos, o de clase media alta destinan una parte de su patrimonio o sus ahorros a inversión de riesgo en tecnología . En cambio, en Latinoamérica es casi nulo, la mayoría de inversores ángeles siguen siendo personas que estrictamente vienen del rubro de tecnología ”, explicó a Café y Negocios Luca Modyeievsky, associate de Koi Ventures.

Para esto, desde la aceleradora proyectan lanzar con foco en Uruguay un programa de formación en inversión en tecnología para personas que no son inversores ángeles , buscando apuntar a un segmento que cuenta con los recursos para hacer inversiones de este tipo y podría verse muy beneficiado financieramente, pero no lo hace por desconocimiento y falta de cultura de inversión.

Dentro de este grupo buscan alcanzar por ejemplo a empresarios de rubros tradicionales, personas con trayectorias corporativas y, en general, a cualquier interesado en el ecosistema emprendedor, un segmento que -a diferencia de lo que suele creerse— presenta tickets de entrada accesibles, explicó Modyeievsky.

Por ejemplo, invertir de forma directa en una startup suele implicar montos mínimos cercanos a los US$ 20.000, mientras que hacerlo a través de una aceleradora como Koi permite ingresar al sector desde US$ 5.000.

El beneficio de este tipo de inversión, explicó, radica en que los retornos son potencialmente mayores que los de una inversión tradicional y que permiten diversificar el portafolio.

“Hay otro beneficio, no tan material, que es el de impulsar soluciones de impacto positivo en la sociedad”, sostuvo el associate de Koi Ventures.

Además, sobre este tipo de inversor detalló que estos suelen esperar retornos entre cinco y 10 años después de la inversión inicial en promedio.

“En Uruguay hay buenos fondos de inversión en estadíos tempranos. Pero no solo en Uruguay, sino que en toda Latinoamérica, lo que falta son fondos VC que inviertan en estadíos más avanzados de las compañías para ayudarlas a seguir escalando”, sostuvo sobre el ecosistema.

Con respecto a Uruguay, el especialista señaló también que el ecosistema, no solo de inversión sino en general de tecnología y startups, está muy desarrollado en comparación a otros países de la región.

“En esta nueva ola de inteligencia artificial, vemos que el talento tech uruguayo se está subiendo a la cresta de la ola y que un montón de ingenieros de software están entregando soluciones tremendas. Vemos gente muy buena en el ámbito comercial también, y la verdad es que tenemos mucha esperanza y foco en el crecimiento del mercado uruguayo”, sostuvo.

El detrás de la apuesta por tecnología en la salud y bienestar

La decisión de Koi Ventures de poner el foco en el segmento de salud y bienestar, explicó Modyeievsky, se basa en tres pilares fundamentales.

“Uno de ellos es que en toda Latinoamérica, sin contar a Brasil, no hay ninguna aceleradora enfocada 100% en salud y bienestar, pese a que la salud es casi el 15% del PBI en toda la región, y es encima un sector que está muy atrasado en tecnología, entonces creemos que hay una gran oportunidad por ese lado”, sostuvo.

Un segundo factor clave es el perfil de sus inversores. Desde la aceleradora identificaron que cuentan con una base de socios vinculados directamente al rubro, entre ellos dueños de clínicas, hospitales, centros médicos y empresas de nutrición. Eso les permite tener un rol relevante dentro del sector y un diálogo muy fluido con los decision makers, explicó.

El tercer pilar tiene que ver con el desempeño del propio portfolio. Las compañías de salud y bienestar son, según Koi, unas de las que muestran mayores tasas de crecimiento.

Para apostar por este sector, Koi Ventures articula un fondo de capital de US$ 2 millones, destinado exclusivamente a inversiones en healthtech y wellness, un sector del que proyectan sumar más de 15 compañías a su portfolio durante este año.

En cuanto a los criterios para incorporar nuevas compañías del sector, Modyeievsky detalló que Koi Ventures analiza tres variables centrales. La primera es la tracción comercial y la facturación. La segunda es el equipo fundador, priorizando perfiles complementarios y con expertise. Y el tercer punto, aunque no excluyente, es que se trate de startups que ya hayan levantado alguna ronda de inversión previa.