Mes a mes: un repaso por los hitos del ecosistema emprendedor uruguayo en 2025 y las startups con mayor proyección para 2026 según los expertos

El ecosistema de startups vivió en 2025 un año cargado de hitos que marcaron el pulso de un sector cada vez más pujante en el país . Durante este período, compañías fundadas por uruguayos como Strike, Zapia, Akua y Solfium concretaron importantes levantamientos de capital. Además, se registraron exits y adquisiciones , hubo reconocimientos internacionales , eventos que concentraron la agenda emprendedora y también resoluciones judiciales que involucraron a startups, reflejando un ecosistema cada vez más maduro y complejo.

Enero: El año comenzó con Uruguay brillando en pleno Times Square , bajo un mensaje claro: el país se posiciona como un hub que combina tecnología, talento y un clima de trabajo relajado y colaborativo . La pieza proyectada en la pantalla de Nasdaq, en el marco de la edición número 17 del Punta Tech Meetup , recomendó a Uruguay como un centro de innovación y oportunidades, definiéndolo como “un lugar que ofrece una excelente experiencia tecnológica en un ambiente distendido, ideal para construir alianzas mientras se disfruta de buena carne”. La aparición fue el resultado de una colaboración entre tres actores clave del ecosistema tecnológico y emprendedor uruguayo: Punta Tech Meetup, Uruguay Innovation Hub y la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI). El mensaje estuvo alineado con el espíritu del evento anual de networking, que reunió en enero del 2025 a líderes tecnológicos , emprendedores, empresarios, ejecutivos y fondos de capital de riesgo, y que busca seguir posicionando a Uruguay en el radar global de la innovación.

Febrero: E LdeS, la plataforma que crearon los hermanos uruguayos Martín y Fabián Curzio en 2019 y que enseña lengua de señas con inteligencia artificial (IA), fue reconocida como la startup de edtech (tecnología educativa) más innovadora del mundo , convirtiéndose en la primera de América Latina en obtenerlo. El reconocimiento se dio en el marco de Los Global EdTech Awards, los premios más importantes de este sector, en los que participaron más de 8.000 startups de todo el mundo. El premio implicó US$ 20.000 de crédito de Amazon Web Services y un importante posicionamiento a nivel mundial.

Marzo: En el tercer mes del año la startup de ciberseguridad Strike anunció que captó US$ 13,5 millones en una ronda de inversión Serie A. La ronda fue liderada por FinTech Collective y tuvo el respaldo de inversores como Galicia Ventures y Greyhound Capital. “ Esta inversión impulsará nuestra expansión en Estados Unidos y Brasil, acelerando el desarrollo de Strike360, nuestro innovador motor de pentesting (proceso de evaluación de seguridad en el que expertos simulan ataques cibernéticos para identificar vulnerabilidades en sistemas) impulsado por inteligencia artificial, diseñado para automatizar las pruebas de seguridad desde el descubrimiento hasta la reevaluación y corrección”, adelantaron desde la startup.

En el mismo mes, Nanogrow Biotech, que desarrolla tratamientos innovadores para atender enfermedades de la piel, como la psoriasis, el melanoma o la dermatitis atópica, se consagró como la ganadora de la categoría Más Disruptiva, en la competencia de startups del South Summit Brasil, un encuentro mundial de innovación coorganizado por IE University y el Gobierno del Estado de Rio Grande do Sul que conecta inversores, empresas y startups.

Otra de las novedades relevantes del sector en marzo fue el exit de la startup Vopero, una plataforma de compraventa de ropa de segunda mano que tiene actualmente presencia en Uruguay, México y Chile. La startup fundada por Maggie Ferber, Ignacio Cattivelli y Alejandro Esperanza se vendió a la multinacional chilena Cencosud. “Depende de qué tan crítico querés ser si lo ves como un éxito o como un fracaso, creo que tiene varias aristas. A nivel personal estoy contento con el cierre, con cambiar y con que la misión y el propósito sigue. Hay que saber terminar los procesos y verlos de una manera positiva”, sostuvo Esperanza en el segundo episodio del ciclo producido por El Observador y Endeavor Más allá del éxito.

Abril: Zapia, la compañía uruguaya que creó un asistente ejecutivo de IA gratuito que permite programar recordatorios en WhatsApp, agendar mensajes y transcribir notas de voz, entre otras funcionalidades, recibió una nueva inversión sobresuscrita por US$ 7,25. La ronda estuvo liderada por Prosus Ventures, uno de los mayores inversores tecnológicos del mundo. Además, participaron Endeavor Catalyst (liderado por Reid Hoffman, de LinkedIn), Anthos Capital, Factory HQ y SnR. De esta manera, Zapia, que ya había asegurado previamente US$ 5,1 millones, sumó un total de US$ 12,35 millones en financiación semilla. Hoy en día la startup uruguaya se encuentra en una contienda judicial con Meta para continuar brindado su servicio de mensajería instantánea con IA a través de Whatsapp, algo que el gigante tecnológico quiere prohibir.

Mayo: La Presidencia de la República presentó el programa Uruguay Innova, destinado a potenciar el sistema de investigación e innovación del país. El programa busca articular las iniciativas y programas vinculados a ciencia, tecnología, innovación y conocimiento y tiene como responsable a Bruno Gili. Entre sus principales objetivos están "fortalecer la investigación, atraer inversión y promover emprendimientos dinámicos".

Junio: Un fármaco enfocado en tratar la obesidad y la diabetes tipo 2, desarrollado íntegramente en Uruguay completó con éxito su fase inicial en ensayos humanos. El compuesto, llamado SANA, fue desarrollado por Eolo Pharma, una startup local cofundada por Pía Garat y nacida del trabajo conjunto de científicos del Institut Pasteur y la Universidad de la República. El avance fue publicado por la revista Nature Metabolism.

En el mismo mes Zorzal Inversiones Tecnológicas -cuyo objetivo es invertir en participaciones accionarias de empresas uruguayas vinculadas al ecosistema tecnológico y de software- reportó un patrimonio neto de US$ 5.420.358 en el primer trimestre del año. Además, en este período, la empresa obtuvo una ganancia de US$ 27.459 y activos bajo manejo por un total de US$ 5,56 millones. Entre las operaciones destacadas del trimestre de la empresa estuvo el cobro de anticipos de dividendos de Kintena S.A. (Spotter) y la adquisición del 15,3% del capital de Arkanosoft S.A. (Arkano Software).

Julio: La tecnológica uruguaya Nearsure, que cuenta actualmente con un equipo de 600 personas distribuidas en más de 20 países de Latinoamérica y una facturación que superó los US$ 35 millones en 2023, fue adquirida por la empresa Nortal, una multinacional de transformación estratégica y tecnológica con sede en Estonia y presencia en América del Norte, Europa y Medio Oriente. De esta manera, la tecnológica uruguaya anunció que se integraría con las operaciones de Nortal en Estados Unidos y adoptaría una nueva marca. Además, ambas empresas unificaron sus equipos de gestión en Estados Unidos y América Latina.

Agosto: A tres años de haber alcanzado una valoración de más de US$ 1.000 millones -un hito conocido en el ecosistema tecnológico como convertirse en "unicornio"- con su empresa Nowports, una plataforma logística que ofrece soluciones integrales de transporte, Maximiliano Casal habló en diálogo con Café y Negocios de la actualidad de la empresa, los nuevos proyectos que trae entre manos y cómo combina ese día a día vertiginoso característico del mundo emprendedor con su rol de padre.

Setiembre: En el noveno mes del año más de 650 empresarios se dieron cita en la Gala Endeavor, un evento clave para impulsar el emprendimiento, la innovación y la creación de empleo. El orador principal de la edición 2025 fue Matías Woloski, cofundador de Auth0, una reconocida plataforma de identidad para desarrolladores. En el año de su 25º aniversario en Uruguay, Endeavor celebró además la selección de más de 70 emprendedores de alto impacto, provenientes de más de 50 empresas que, en conjunto, han generado más de 50.000 puestos de trabajo directos e indirectos en el país.

Octubre: Otra gran noticia fue la captación de US$ 8.5 millones por parte de la paytech Akua, con el objetivo de acelerar su expansión en Latinoamérica. A un año de haber levantado su primera ronda de inversión pre-semilla la compañía de procesamiento de pagos cofundada por el uruguayo Juan José Behrend lleva recaudados ya un total de US$ 13 millones.

Noviembre: La startup Solfium, cofundada por el uruguayo Andrés Friedman, también anunció el cierre de una inversión inicial de capital por US$ 7 millones, en el marco de su ronda de financiación Serie A. En una primera etapa la ronda fue liderada por la organización global sin fines de lucro Accion y la gestora de fondos Alive Ventures, con la participación de Kamay Ventures, fondo de capital de riesgo corporativo de América Latina.

Diciembre: El año terminó con el anuncio de que el Ministerio de Transporte dio marcha atrás en su declaración de ilegitimidad a la app uruguaya de viajes compartidos Viatik. En 2023 la startup sufrió un revés a causa de un proceso administrativo impulsado por la Asociación Nacional de Empresas de Transporte Carretero por Autobús (Anetra) y del que se hizo eco el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), que consideró su actividad como ilegítima. La intimación original, notificada a Viatik hace aproximadamente dos años, ordenaba el cese de su actividad y señalaba que la plataforma violaba disposiciones del transporte colectivo, mientras que la empresa aseguraba que su operación funciona como una red social en la que los usuarios comparten los gastos del viaje.

Lo que se viene en el 2026 y las startups con más proyección según los expertos

En 2026 el foco del ecosistema de startups y emprendimientos, según expertos consultados por Café y Negocios estará puesto en la consolidación, el impacto y la calidad de los proyectos, en un contexto donde la innovación aún está en etapa de desarrollo en Uruguay. Si bien el levantamiento de capital seguirá siendo uno de los principales desafíos, los referentes del sector esperan un escenario con más inversores ángeles, mayor participación de empresas y un renovado interés externo, aunque más selectivo. Las oportunidades, en tanto, se concentrarán en emprendimientos capaces de integrar tecnología a sectores tradicionales como agro, salud, educación, logística y servicios financieros, con una clara orientación a escalar a nivel internacional.

En este escenario, para Eduardo Mangarelli, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad ORT Uruguay, el ecosistema uruguayo cuenta con varias startups con fuerte proyección. Entre ellas mencionó a nocnoc —plataforma que permite a marcas y retailers vender en marketplaces internacionales—, Zapia, un asistente basado en inteligencia artificial orientado a productividad y automatización de tareas; Bankingly, que desarrolla soluciones de banca digital para instituciones financieras; Data4Sales, enfocada en inteligencia comercial y optimización de ventas; Prometeo, fintech que conecta bancos con empresas y desarrolladores a través de APIs; y Strike, una startup de ciberseguridad que ofrece servicios de detección y respuesta ante amenazas.

Sylvia Chebi, presidenta de la Asociación Uruguaya de Capital Privado (Urucap), coincidió en señalar a nocnoc y Strike entre las compañías con mayor potencial de crecimiento, y sumó a Yeda, plataforma uruguaya que contribuye a la prevención de picos glucémicos y a la gestión de enfermedades como la diabetes y la obesidad; Guska, cofundada por los uruguayos Gonzalo Moratorio y Pilar Moreno que redirigió su investigación hacia los tumores cerebrales y Eolo Pharma, que desarrolló el primer fármaco de Sudamérica contra la obesidad, que actualmente supera con éxito las pruebas en humanos.

Además de esto, 2026 ya comenzó con novedades relevantes para el sector. A tan solo ocho días de iniciado el año, Horizon, la startup especializada en soluciones de inteligencia organizacional fundada por los uruguayos Nicolás Scopesi (CEO), Nicolás López (CPO) y Miguel Langone (CTO), anunció el cierre de una de las rondas semilla más relevantes del ecosistema latinoamericano reciente.

La operación alcanzó un total de US$ 3,5 millones y fue liderada por el fondo NXTP, con la participación de Jeff Lawson, EWA Capital, Tom Hedrick, Matías Woloski, Rubén Sosenke y otros inversores estratégicos.