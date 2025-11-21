La herramienta de BBVA que ya predice movimientos económicos antes que los mercados: cómo acceder

Este espacio ofrecerá una forma novedosa de explorar los fenómenos económicos, sociales y geopolíticos a través de datos diarios, visualizaciones interactivas y herramientas impulsadas por la inteligencia artificial (IA).

La sección ofrece una forma inédita de seguir la evolución económica en tiempo real, así como temas económicos, sociales y geopolíticos, a partir de eventos reportados diariamente por los medios de comunicación. Todo ello se presenta mediante visualizaciones interactivas y herramientas impulsadas por la IA.

La nueva sección se estructura en torno a tres grandes áreas de contenido: la economía en tiempo real, la economía en alta definición y el análisis geopolítico mediante la IA.

Con esta iniciativa, BBVA Research busca acercar a la sociedad información más accesible, dinámica y actualizada, al tiempo que consolida su liderazgo en el uso del Big Data y la inteligencia artificial aplicada a la economía.

“En BBVA Research apostamos por la innovación aplicada al análisis económico. Esta nueva sección de Big Data representa un paso más en nuestro propósito de acercar los datos a más personas, de forma más visual y útil, para contribuir a una mejor comprensión de la realidad económica y social”, explicó Jorge Sicilia, director de BBVA Research y economista jefe del Grupo BBVA.

Disponible en el siguiente link, esta sección complementa los informes y publicaciones tradicionales de BBVA Research, ofreciendo una experiencia de navegación intuitiva, con gráficos descargables y comparativas internacionales en diversos ámbitos: consumo, inversión, comercio exterior o la comparativa entre distintas geografías proporcionando una perspectiva global.