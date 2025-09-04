La jugada estratégica de BBVA con SAP para transformar la banca corporativa en 15 países

El acuerdo estará vigente en todos los países donde BBVA tiene presencia. De esta manera, los clientes se beneficiarán de esta integración de soluciones a nivel global, para clientes de España, México, Turquía, Argentina, Colombia, Perú, Uruguay, Venezuela, Portugal, Reino Unido, Francia, Bélgica, Italia, Hong Kong y Estados Unidos.

SAP Multibank Connectivity se ofrecerá a través del ecosistema de BBVA Pivot, plataforma que optimiza y simplifica la gestión de tesorería para empresas, ofreciendo visibilidad y control centralizados sobre sus finanzas a través de un entorno único y seguro.

De esta forma, la entidad bancaria conectará los servicios de sus clientes de banca corporativa, empresas e instituciones y pymes —incluida la gestión de pagos, cobros o working capital, entre otros— con los sistemas de gestión empresarial (ERP, por sus siglas en inglés) de SAP. Esta integración facilitará una gestión centralizada de las transacciones financieras, automatizando procesos bancarios clave y transformando la experiencia de sus clientes, al reducir los tiempos de integración considerablemente.

“Gracias a esta alianza con SAP damos un paso decisivo acercando nuestra propuesta de valor a las empresas. Queremos simplificar el acceso a nuestros servicios y soluciones , integrándonos en sus procesos de una forma más fluida e intuitiva", afirma David Arias, responsable global de Propuesta de Valor de Banca de Empresas e Instituciones de BBVA.

Así reforzamos nuestro compromiso de ser el banco de todas las empresas, acompañándolas no solo con financiación, sino también con herramientas para impulsar su crecimiento y eficiencia Así reforzamos nuestro compromiso de ser el banco de todas las empresas, acompañándolas no solo con financiación, sino también con herramientas para impulsar su crecimiento y eficiencia

"Este acuerdo con SAP refleja nuestro compromiso con la innovación y la mejora continua de la propuesta de valor para empresas. Estamos integrando capacidades tecnológicas líderes a nivel mundial con nuestra plataforma BBVA Pivot para facilitar una tesorería más inteligente, automatizada y globalmente conectada", explica Eva Rubio, responsable global de Global Transaction Banking de BBVA Corporate & Investment Banking.

Esta colaboración es un paso clave en nuestra estrategia de posicionarnos como el socio financiero digital de referencia para las empresas Esta colaboración es un paso clave en nuestra estrategia de posicionarnos como el socio financiero digital de referencia para las empresas

Franco Cinquegrana, head de Client Solutions en Uruguay, destaca que esta alianza significa “un fuerte impulso para avanzar en nuestra prioridad estratégica de crecer en todos los segmentos de empresas y también para posicionarnos como su socio estratégico que acompaña a nuestros clientes en su desarrollo, internacionalización e integración de soluciones financieras avanzadas”.

@sanantoniostudiouy-12

Por su parte, José Vallés, director general de SAP España, señala: “La incorporación de BBVA a SAP Multibank Connectivity permitirá a los clientes corporativos ejecutar automáticamente sus operaciones de tesorería, y pagos directamente desde sus propios sistemas aprovechando las capacidades y servicios bancarios de BBVA".

Esta integración facilitará a los usuarios combinar a su gusto las últimas innovaciones de SAP en gestión empresarial como la IA, con servicios financieros avanzados de un banco global como BBVA logrando mayor visibilidad de las operaciones de tesorería, y una operativa más eficiente, que redundan en nuevas ventajas competitivas Esta integración facilitará a los usuarios combinar a su gusto las últimas innovaciones de SAP en gestión empresarial como la IA, con servicios financieros avanzados de un banco global como BBVA logrando mayor visibilidad de las operaciones de tesorería, y una operativa más eficiente, que redundan en nuevas ventajas competitivas

Reducción de errores y fraude

Entre los principales beneficios de esta integración se encuentra la automatización de pagos y conciliación bancaria, lo que reduce errores y fraudes asociados a la gestión manual de estos procesos. Además, mejora la eficiencia operativa al simplificar y asegurar el intercambio de información financiera entre las empresas y el banco. Las organizaciones también se benefician de la conectividad con estándares internacionales como EBICS y SWIFT, lo que favorece la interoperabilidad global y refuerza la seguridad en las comunicaciones bancarias.

Al consolidar las transacciones en un sistema centralizado, se refuerza el cumplimiento de las normativas bancarias internacionales en las operaciones globales y se reducen los riesgos regulatorios, sea la operativa local o internacional. Asimismo, las empresas obtienen mayor visibilidad en tiempo real sobre el estado de los pagos y las posiciones de tesorería, lo que facilitará la toma de decisiones financieras más informadas y basadas en datos. Todo ello redunda, además, en la reducción de los costes corporativos.

Las soluciones de gestión empresarial de SAP se encuentran en miles de organizaciones en todo el mundo. De hecho, el 87% del comercio mundial pasa por sus sistemas. La alianza entre ambas empresas abre nuevas oportunidades de negocio para BBVA, de cara a ampliar su oferta de servicios y atraer a nuevos clientes que buscan soluciones financieras más ágiles y optimizadas.

El negocio de Empresas de la entidad bancaria es una de las seis grandes prioridades y palanca clave para crear valor en el nuevo ciclo estratégico 2025-2029 de la entidad financiera. Desde grandes corporaciones e instituciones, a empresas y pymes, BBVA acompaña a todos sus clientes empresariales en cada etapa de su crecimiento, ofreciéndoles soluciones accesibles y adaptadas a su realidad y a sus necesidades, una visión global (presencia internacional) y asesoramiento experto.

Acerca de SAP

Como líder global en aplicaciones empresariales e inteligencia artificial para negocios, SAP (NYSE:SAP) se encuentra en el nexo de los negocios y la tecnología. Durante más de 50 años, las organizaciones han confiado en SAP para sacar lo mejor de sí mismas al unir operaciones críticas para el negocio que abarcan finanzas, adquisiciones, recursos humanos, cadena de suministro y experiencia del cliente.