La tecnología uruguaya que está detrás de unicornios, trabaja con los sellos más importantes del mundo y ahora fue elegida por Nigeria para ser el nexo de sus pagos instantáneos

En la década de los 90 el open source o código abierto era un rara avis en el mundo tecnológico. La premisa era simple, pero revolucionaria, que el código fuente de un programa fuera público y accesible para que cualquier desarrollador pueda examinarlo, modificarlo y distribuirlo. Con esa propósito Alejandro Revilla creó en Uruguay JPOS de Transactility, un software dirigido al desarrollo de los pagos electrónicos .

En sus inicios el desarrollo funcionaba en tarjetas de beneficios como la Hipercard de Devoto, recuerda su fundador, pero a medida que más desarrolladores conocían la tecnología el boca a boca hizo su magia para que JPOS pasara a jugar en las grandes ligas.

La empresa cuyo modelo de negocios se basa en la venta de licencias del software rápidamente continuó su expansión internacional. Su primer cliente internacional fue de Hong Kong y desde ese momento no se detuvo. “ Si tu tarjeta de débito o crédito anda hoy en algún lado tocó JPOS ”, revela en entrevista con Café y Negocios el fundador de la compañía que durante más de 15 años fue el único integrante de la empresa que, a lo largo de los años, cautivó a procesadores, emisores y adquirentes de la talla de TotalNet (ex VisaNet) en Uruguay.

Como las grandes empresas de open source, la compañía puso además una capa alrededor con otros servicios adicionales como consultoría o entrenamiento para sacarle provecho a ese software libre.

“En el año 2000 nosotros ya teníamos instalaciones en más de 60 países”, señala Revilla.

El sistema creado en Java como open source capto a usuarios como Apple, Visa, Mastercard, bancos como Capital One, y no solo en Estados Unidos, sino que en Brasil, Banco Caixa o Banelco en Argentina. “Hoy estamos en más de 120 países”, apunta el fundador de la compañía que cobra una licencia AGLP cuando el software pasa a ser usado por las empresas en fase de producción.

Sobre el impacto de la inteligencia artificial en el mundo de los pagos, Revilla sostuvo: “Estamos totalmente fascinados con el potencial que tiene, nadie tiene la varita mágica para decir que estamos haciendo un buen uso, pero creemos que lo estamos haciendo”. El CEO de la compañía Constantino Voulgaris destacó que, a 25 años de JPOS, el haber creado una “biblioteca de software código libre” amplificó su trabajo dado que, por su reputación, la inteligencia artificial los refiere a nuevos clientes.

La adopción de JPOS en uncornios y países

En América Latina el concepto de “switch central” en pagos no se utiliza, pero en África es habitual que cada país tenga el suyo. Se trata de un sistema que depende usualmente del Banco Central y funciona como nexo entre las distintas instituciones financieras para conectar y autorizar las transacciones de dinero que puedan darse, por ejemplo, entre una billetera electrónica y un banco.

En este marco JPOS, que trabaja en más de 120 países, fue adoptado por Nigeria-sexto país del mundo en población-. Nigeria Inter-Bank Settlement System (NIBSS), el operador de infraestructura central de pagos (switch central) de Nigeria, aprovechó la tecnología de código abierto JPOS de Transactility para el despliegue del National Payment Stack (NPS), una plataforma de pagos instantáneos ISO 20022 de próxima generación diseñada y desarrollada por NIBSS para el ecosistema de pagos de este país.

“Este desarrollo es un hito importante para Transactility y para la comunidad de pagos en general. Estamos orgullosos de que NIBSS haya seleccionado tecnologías del ecosistema jPOS para el National Payment Stack. El NPS demuestra cómo la tecnología abierta y la ingeniería local pueden utilizarse para construir infraestructura nacional de pagos a escala”, remarcó el fundador de Transactility.

Con su casa matriz en Uruguay y la base comercial en Boca Ratón, Estados Unidos la compañía que cuenta con un equipo de 30 personas suma nuevos clientes a miles que ya tienen una o dos décadas utilizando su plataforma y su foco no está en un crecimiento exponencial, sino por el contrario en mantener la confianza de quienes apuestan por JPOS.

“Hemos ayudado a cuatro unicornios. Su plataforma principal está basada en JPOS y eso es buenísimo porque recorrimos con ello desde el comienzo de la empresa hasta que hacen el IP. A veces nos mandan fotos tocando la campana y es muy gratificante”, concluyó el fundador.