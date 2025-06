Las cafeterías de especialidad en Montevideo que apuestan por barrios por fuera de Ciudad Vieja, Cordón y Pocitos

WhatsApp Image 2025-06-05 at 17.32.32.jpeg

“Si no hubiésemos tenido el lugar y estábamos pensando en poner un café, capaz que La Blanqueada no entraba en nuestro plan, justamente porque no hay un polo gastronómico en la zona”, sostuvieron los emprendedores a un año de su lanzamiento.

A nivel gastronómico, el local ofrece desde croissants, focaccias, tostones, milanesas, hasta vermouth y fernet, dentro de una propuesta que se fue transformando y evolucionando en base a la demanda de los consumidores.

“Al principio la idea fue de cafetería y brunch, después se fue transformando a almuerzos y hoy estamos queriendo implementar un menú porque hay público que viene todos los días. Es distinto a estar en otros barrios donde hay una rotación, acá tenemos que estar constantemente innovando o haciendo propuestas nuevas por el hecho de que se repite el público”, explicaron.

En el inicio, la cafetería funcionaba de lunes a viernes, entre las 9 y las 20 horas, pero con el tiempo amplió su servicio al incluir los sábados y así poder posicionarse con más fuerza entre los clientes del barrio. Entre las novedades, ahora proyectan lanzar un servicio de take away.

Los emprendedores destacaron que al ser un barrio residencial y con un promedio de edad bastante alto, atraer a este tipo de clientes implica recurrir a estrategias más de la "vieja escuela", como salir a recorrer con folletos e invitar de primera mano a los vecinos.

“El desafío es entender cómo es el mercado y cómo se comporta el público en un lugar donde no hay otras propuestas de este tipo”, dijeron los fundadores sobre la experiencia de emprender en esta zona de la capital.

Además de la propuesta gastronómica, en el espacio se venden libros y plantas, y apuntan a impulsarlo también como un espacio cultural en el que los escritores puedan presentar sus libros o artistas puedan exhibir sus obras.

“Estaría bueno que vinieran más propuestas y se arme un polo gastronómico en la zona. La Blanqueada es uno de los barrios más grandes de Montevideo, es increíble que esté todo metido en Cordón”, reflexionaron.

Gallardía Café en La Comercial

Otro caso es el de Diego Bonilla, uno de los fundadores de Gallardía Café, una cafetería de especialidad que abrió hace poco más de un mes en el barrio La Comercial.

A pesar de que en la previa hubo gente que les dijo que “la propuesta era mucho para el barrio”, junto a su socia, el emprendedor decidió apostar por el barrio.

“Cuando hacés algo de calidad estás levantando el barrio. Nosotros apostamos por generar trabajo, generar un cambio en la visibilidad y la parte urbana, creo que una inversión de un comercio siempre hace bien a la zona”, sostuvo sobre la decisión.

Aunque no es del barrio, Bonilla ya conoce La Comercial dado que en 2010 abrió su primer emprendimiento allí: Valentinos Coffee´s, un negocio que vendió en 2017 para emigrar a Estados Unidos. Luego de que ese plan fallara y de volver a emprender desde su casa, decidió volverse a instalar en la zona con un servicio de catering, del que ahora derivó Gallardía, que se encuentra en el segundo piso de este primer local.

“Es una zona muy transitada, estamos a dos cuadras del centro del barrio de los judíos, hay muchas oficinas, comercios, gente que viene de paso a hacer compras. El barrio se está desarrollando muy rápidamente, sobre todo en la calle Arenal Grande, porque están abriendo cada vez más comercios y se está extendiendo hacia 18 de Julio, por lo que las propuestas de calidad son necesarias y bien tomadas en la zona”, explicó a El Observador sobre la oportunidad que representa la zona.

La propuesta gastronómica está compuesta por productos para la merienda como café tostado y molido por tostadores locales, pastelería francesa, laminados, sandwiches y milanesas para el almuerzo. “También tenemos propuestas más jugadas como un alfajor picante, que tiene un toque de tabasco y sal de mar”, contó el cofundador de este local, que abre de 12 a 20 horas de lunes a viernes y de 9 a 20 horas los sábados.

El emprendimiento explora funcionar también como un espacio en el que se puedan planificar eventos y actividades.

Desmadre en Jacinto Vera

Desmadre, por su parte, es una cafetería de especialidad que hace un año y medio abrió un local en el barrio Jacinto Vera. “Sentimos que se necesitaba, nosotros somos del barrio y siempre que nos queríamos juntar a tomar un café o merendar nos teníamos que mover a otros barrios”, contó Nicolás Barbero, uno de los fundadores.

A pesar de que fue un camino desafiante por la escasez de propuestas en la zona, los emprendedores encontraron un local ubicado en la cuadra central del barrio, Itapebí.

“La barra de café está construida por baldosas de calle, las mismas que tenemos en el barrio”, contó el cofundador.

La propuesta gastronómica del local, que abre de 9 a 20 horas, va desde opciones de panificados como pan de campo y ciabattas, hasta laminados, pastelería y opciones para el mediodía.

“En otros barrios, la gente está más de pasada, va a probar, va a una cafetería y después va a otra, pero acá tenemos un público regular que va todos los fines de semana a tomarse un cafecito, lo que lo convierte en un centro social. Vemos un público muy parecido semana a semana y bastante familiar”, contó el emprendedor sobre las particularidades de los clientes de esta zona.