"Chaparrones débiles": meteorólogo confirma la llegada de lluvias pero aclara que no serán "significativas"

El meteorólogo Guillermo Ramis no prevé lluvias importantes

Sobre la posibilidad de lluvias, Ramis dijo: “Mirá, lluvia, lluvia, no hay” . Según su análisis, el viernes podría haber algunos chaparrones débiles , pero “no hay lluvia significativa” , apenas algunos milímetros. Además, indicó que el sur del país, particularmente Montevideo , podría verse involucrado en estos pocos milímetros de lluvia. Las condiciones de cara al sábado y domingo se caracterizarán por “nubes nada más y ventoso, frío” .

Ramis detalló que el sábado traerá consigo una máxima de 10 grados, con un viento sudeste que puede alcanzar rachas de hasta 40 km/h, lo que hará que la sensación térmica sea aún más fría. “La máxima será alrededor de las 2 o 3 de la tarde, y entonces ya se empieza a sentir un poco de frío por la brisa,” alertó.

Por otro lado, el domingo se espera una ligera mejora en la temperatura, alcanzando los 13 grados, aunque la sensación de frío se mantendrá debido a las rachas de viento. Sin embargo, el lunes el panorama se mantiene estable, con mínimas de 9 grados y máximas de 14 grados, sin grandes cambios en las condiciones meteorológicas.

Ramis adelantó también que la primera semana de agosto traerá algunas precipitaciones, pero no de gran intensidad. “Miércoles, jueves y sábado de la semana que viene hay precipitaciones. No muy intensas, ojo, no se entusiasmen”, indicó, minimizando las expectativas de lluvias fuertes.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, Ramis recomendó estar preparados para un clima variado, con un lunes con un chaparrón pequeño, seguido de jornadas algo nubladas pero sin lluvias significativas. “El lunes, un chaparroncito, uno solo”, precisó el meteorólogo, asegurando que las precipitaciones no serán importantes.

Con la llegada del fin de semana, Ramis dijo que el sábado "se puede hacer el paseo, pero abrigado, muy abrigado”, especialmente si se planea estar fuera hasta el final de la jornada, ya que las temperaturas caerán y el viento generará un ambiente gélido.

Pronóstico extendido de Guillermo Ramis: