INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Llega a Uruguay el primer gran foro de IA y marketing: ocho expertos revelan cómo usar la inteligencia artificial para vender más

El primer foro sobre IA y marketing llega a Montevideo con foco en datos, creatividad y acción este 2 de octubre en el WTC

22 de septiembre 2025 - 16:20hs
iab forum inteligencia artificial

La revolución de la Inteligencia Artificial llega con fuerza al mundo del marketing uruguayo. El próximo jueves 2 de octubre, de 9 a 13 horas, se celebrará en el Auditorio del WTC Montevideo la primera edición del IA Forum, un evento organizado por IAB Uruguay que promete convertirse en el punto de encuentro clave para profesionales y estudiantes del sector.

Con el lema “Del hype a la acción”, el foro busca dejar atrás la teoría para enfocarse en casos reales, herramientas aplicables y resultados concretos en el uso de IA en áreas como estrategia, planificación de medios, análisis de datos, creatividad y plataformas digitales.

Un evento con visión práctica

La apertura estará a cargo de Eduardo Mangarelli, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad ORT Uruguay, quien presentará la charla “El próximo paso de la IA generativa: AI Agents”, explorando el potencial de los agentes autónomos en la nueva era digital.

El cierre llegará de la mano de Pamela Scheurer, cofundadora y CEO de Nubimetrics, con una exposición que invitará a reflexionar sobre el impacto integral de la inteligencia artificial y su rol en el futuro cercano.

Voces líderes de la industria

El programa contará con ocho charlas dinámicas a cargo de referentes de empresas tecnológicas, agencias y plataformas líderes:

  • Bruno Dangelo (DAHSEO): ¿Te recomienda la IA? Descubrí la visibilidad real de tu marca.
  • Elena Spagnuolo (Bunker db): IA & Data Science en marketing, del dato a la acción.
  • Facundo Quiles y Rodrigo Sosa (OMG): Media Planning 3.0: IA en acción.
  • Diego Figueroa (TikTok – Aleph): De la intuición al algoritmo, cómo hacemos marketing hoy.
  • Renzo Saxlund (WILD FI): AI: ¿magia o herramienta?
  • Rodrigo Melián (VML): Pienso, luego prompteo.
  • Santiago Fernández Sapelli (Orange Attitude): IA aplicada al Buyer Journey.
  • Sofía Da Silva (Growth): Cómo Google IA redefine las campañas de búsqueda.

Entradas y beneficios

El evento cuenta con el apoyo de ANTEL como Main Sponsor, además del patrocinio de Solcre y el respaldo de McDonald’s y Cardinal.

Las entradas ya están disponibles con distintos beneficios según el perfil del asistente:

  • Socios de IAB: USD 30 (con promoción exclusiva 2x1)
  • Estudiantes de ORT y UM: USD 20
  • Socios de cámaras del sector (AUDAP, CAU, CEDU, CUAM, CUP, CUTI): USD 30
  • Público general: USD 40

Las entradas se pueden adquirir a través del siguiente link.

