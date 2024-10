Los consejos para hacer negocios que dieron dos empresarios referentes en Uruguay

"Hay una etapa de la vida que hay que trabajar mucho, tener commitment (compromiso), las relaciones humanas. Los negocios se hacen con la gente. Las oportunidades aparecen en donde menos uno se imagina. Hay que salir, apuntarse en todo, hablar con todo el mundo, ser lo más abierto posible, dedicarse a full y en eso soy un poco determinista pero creo que cuando uno desea mucho algo, todas las fuerzas del universo conspiran para que lo logres”, remarcó.

Antelo se refirió también a cómo ha sido recibido en Uruguay y destacó haber estado "siempre apoyado por los gobiernos". Sobre ese punto, agregó: "cada vez que puedo, le digo a la gente ´inviertan en este país´porque vale la pena” y despertó un enorme aplauso entre el público. “Los cambios de gobierno no hacen cambios en la regla del juego aquí en Uruguay, los políticos no se maltratan, no se odian, yo he sido apoyado por todos los gobiernos”, subrayó y reafirmó su compromiso de "seguir invirtiendo en Uruguay, cualquiera sea el gobierno que venga".

Respecto al gobierno de Luis Lacalle Pou, Antelo comentó que le "gusta mucho", aunque dijo que le parece "muy bueno que no haya reelección" y que "tiene que haber alternancia". De los candidatos presidenciales, Álvaro Delgado y Yamandú Orsi optó por no hacer comentarios, "que se defiendan ellos”, señaló.

La visión de Carlos Lecueder

Por su parte, Lecueder, empresario uruguayo y cofundador del World Trade Center Montevideo, aportó su visión sobre el papel de la infraestructura y el desarrollo urbano en el crecimiento económico de la región. Reconocido por su papel en el desarrollo del World Trade Center y su gestión en importantes proyectos inmobiliarios y comerciales en Uruguay, el empresario destacó la importancia de la familia y los valores como la honestidad, el ser trabajador y el cumplimiento de la palabra.

ABF2024-79.jpg Carlos Lecueder en el America Business Forum America Business Forum

“Si tengo que decir cómo me veo, lo primero que pienso es como un hombre de familia. Y lo segundo: la integridad, la honestidad, el cumplimiento de la palabra. Eso nos distingue entre nosotros", dijo Lecueder.

Entre los consejos para hacer negocios, el empresario destacó: "primero, los valores, después llevar adelante los proyectos. Las ideas son de uno, son de terceros, pero lo importante es llevarlas adelante”, señaló el empresario durante su entrevista en el foro.

Asimismo, dijo que Agregó que “en la vida hay que tener cabeza dura para llevar adelante las ideas, pero también flexibilidad cuando hay que corregir caminos, cuándo decir sí y cuando que no”, aconsejó.

Actualmente, Lecueder se encuentra desarrollando World Trade Center Punta del Este Free Zone, la primera torre de negocios AAA del destino, que se encuentra dentro del régimen de zona franca y busca marcar el comienzo de un nuevo desarrollo para Punta del Este como un hub de negocios en la región.

La participación de Lecueder subrayó además su compromiso con Uruguay y la promoción de iniciativas que impulsen el desarrollo económico sostenible. Sobre este punto, el empresario dijo que “en Uruguay el mercado es chico, tenemos que hacer crecer el mercado. No podemos hacer siete torres todas juntas, tenemos que ir de a poco, a medida que la demanda va naciendo. Uruguay tiene que crecer hacia afuera, no puede quedarse adentro, y por eso el concepto de las zonas francas”, comentó.

El America Business Forum es un espacio para que líderes empresariales, políticos y culturales de América Latina intercambien ideas y exploren nuevas formas de colaboración. Fundado por Ignacio González Castro, la novena edición del evento reunió a más de 5.000 líderes de toda América Latina.