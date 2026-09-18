Los jóvenes uruguayos que levantaron una ronda de US$ 2 millones, sumaron a Sergio Fogel como inversor y apuntan a llegar a un millón de niños con su solución

En 2019, mientras cursaban su último año de educación secundaria, a los uruguayos Matías Craviotto, Luis Pedro Carrero y Juan Manuel Rodríguez se les ocurrió crear una plataforma para su colegio . El objetivo era que esta solucionara las largas filas de la cafetería y el poco control que los padres tenían sobre lo que comían sus hijos.

Hoy, esa solución, a la que llamaron OrderEat, se convirtió en una startup que tiene a más de 600 colegios como clientes en México, Chile, Argentina, Uruguay y Perú, y anunció en las últimas horas el cierre de una ronda de inversión de US$2 millones.

La ronda, según consignó Forbes en primera instancia, fue liderada por Chile Ventures, con participación de Driven VC, Seedstars, Add ventures e inversores ángeles. Entre estos últimos destacó la presencia de Sergio Fogel, referente del ecosistema emprendedor uruguayo y cofundador de dLocal , quien se incorporó por primera vez como inversor ángel de la startup. También participaron los referentes uruguayos Alan Descoins (Qubika) y Avedis Boudakian (Bunker DB).

Estudio evidencia caída en rentabilidad de las empresas de turismo; para aplacarla los ingresos deberían subir 42% o bajar 30% los costos

Con esto, la startup uruguaya, que funciona como una billetera de circuito cerrado, donde las familias cargan saldo y hacen prepedidos desde una app , ya superó los US$3 millones de financiamiento privado en su trayectoria.

“El proceso de levantar una nueva ronda parte de ver que hay una oportunidad por delante muy grande que podemos capturar. En este caso vemos una oportunidad en los mercados en los que estamos operando. Todavía no tenemos ni el 3% de los colegios privados en esos mercados”, sostuvo el cofundador en diálogo con Café y Negocios.

A partir de esto, el capital será destinado principalmente al go-to-market, con el objetivo de aprovechar la oportunidad de escalar y acelerar el crecimiento en los mercados donde la compañía ya está presente. “Actualmente estamos contratando en Chile, Argentina y Perú, y trajimos bastante gente a la oficina de México”, explicó el CEO. En Perú, su mercado más reciente, en el que desembarcaron hace dos meses, la expansión incluye la apertura de oficinas y el traslado de dos colaboradores uruguayos para poner en marcha la operación en ese país

Además, la inversión también alcanzará al desarrollo de producto, con foco en seguir mejorando procesos internos mediante inteligencia artificial.

Llegar al millón de niños y procesar US$ 40 millones en pagos: las próximas metas de la startup uruguaya

El objetivo de OrderEat para los próximos 18 meses, reveló Craviotto, es alcanzar a un millón de niños, frente a los 250.000 a los que llega actualmente la plataforma. De concretarse ese crecimiento, la compañía prevé pasar de procesar unos US$ 8 millones mensuales a más de US$ 40 millones en pagos a través de la plataforma.

En cuanto a expansiones geográficas, si bien en el corto plazo no prevén nuevos desembarcos, ven a Colombia y Ecuador como los siguientes mercados de interés por su tamaño dentro del universo hispanohablante. Brasil, detalló, también está en el radar, ya que cuentan con un colegio en ese mercado, aunque por el momento, no cuentan con la capacidad operativa necesaria para abordarlo.

A futuro, el CEO también identifica cambios en los hábitos de las familias que pueden seguir impulsando el crecimiento de su solución, como una mayor preocupación de los padres por la alimentación de sus hijos y la búsqueda de un menor uso de celulares.