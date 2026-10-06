Más de 200 jóvenes empresarios se reúnen por los 20 años de AJE Uruguay: quiénes serán los protagonistas

El próximo 8 de octubre , la Asociación de Jóvenes Empresarios del Uruguay (AJE) celebrará su vigésimo aniversario con un encuentro en Plaza Mateo que reunirá a empresarios, emprendedores, referentes, instituciones y aliados que han formado parte de la comunidad a lo largo de estas dos décadas.

Ya son 19 las empresas que acompañan los 20 años de AJE : Beca Advisors, Carle y Andrioli, Cowork By Keyper, FacturApp, Gestión Empresarial, Grupo Gamma, Handy, Houlak, Itaú Empresas, Loop Bikes, Markenetics, Medicina Personalizada, Quinta Disciplina by Domus Global, Sancor Seguros, SECOM, Senpai Academy, Tefi, Tranquera y Veocasas.

Enrique Baliño , socio fundador de Xn Partners y autor de No más pálidas, presentará “Transformar la cultura organizacional para transformar el país” , una nueva conferencia que propone reflexionar sobre el rol de los líderes y las organizaciones en la construcción de un Uruguay más próspero, a partir de cinco transformaciones culturales vinculadas a la ambición, la responsabilidad, la excelencia, la innovación y la apertura al mundo.

Por su parte, María Noel Riccetto , Directora Artística del Ballet Nacional del SODRE, presentará “Vivir con pasión” , una conferencia en la que recorrerá su historia personal y profesional para hablar de disciplina, esfuerzo, miedos, renuncias, autoliderazgo y pasión , y de todo aquello que sucede detrás de una trayectoria de éxito.

"Estamos muy contentos/as por el desarrollo de esta celebración y por todos los socios y socias que se sumaron y por supuesto la cantidad de empresas que nos apoyan y confian en nuestro trabajo y nos permiten hacerlo posible. Cumplir veinte años es un hito para nuestra organización que viene creciendo día a día.", expresó Eva Tejedor, Directora Ejecutiva de AJE Uruguay.

Las entradas están a la venta a través de RedTickets.