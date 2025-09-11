Ocho décadas de historia, innovación y amistad: la Cámara de Comercio Suizo-Uruguaya lo festejó en el Solís

Daniel Pommies de Valmont, Ma Eugenia Rodríguez, Álvaro Borghi, Carolina Bellenda, Guzmán Etcheverry, Bruno Bertolotti.

El pasado 27 de agosto, la Cámara de Comercio Suizo-Uruguaya celebró su 80° aniversario con un evento en el Teatro Solís que reunió a autoridades, empresarios y socios, reafirmando ocho décadas de trabajo en el fortalecimiento de los vínculos comerciales, culturales y de amistad entre Suiza y Uruguay.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

La ceremonia contó con el apoyo de la Embajada Suiza en Uruguay y la presencia del Embajador de Suiza en Uruguay, Sr. Álvaro Borghi, y representantes del sector empresarial y diplomático. Durante el acto, la presidenta de la Cámara, Sra. Carolina Bellenda, destacó el apoyo histórico de la Embajada de Suiza y la alianza estratégica con Switzerland Global Enterprise (SGE), así como el compromiso de las empresas socias y los socios individuales, verdaderos pilares de la institución.

En su discurso también destacó “el vínculo comercial histórico que une a Suiza y Uruguay. Las empresas suizas han confiado en Uruguay como destino para sus inversiones en sectores estratégicos como los servicios financieros, la industria de alimentos, la química y farmacéutica, la logística, la tecnología, entre otras tantas".

Hoy, Suiza se ubica entre los 5 principales inversores en Uruguay, con una presencia estable, generadora de empleo calificado y comprometida con las buenas prácticas empresariales. Lazos que se han enriquecido con colaboraciones académicas, intercambios educativos y valores compartidos: innovación, calidad, fiablidad y sostenibilidad Hoy, Suiza se ubica entre los 5 principales inversores en Uruguay, con una presencia estable, generadora de empleo calificado y comprometida con las buenas prácticas empresariales. Lazos que se han enriquecido con colaboraciones académicas, intercambios educativos y valores compartidos: innovación, calidad, fiablidad y sostenibilidad

El evento incluyó un brindis y espacio de networking, y culminó con el concierto de piano "88 teclas para Beethoven", que ofreció un marco cultural único para celebrar esta ocasión. DSC05043 Adrian Christ y Sra, Alejandro Suzacq, CEO de Banque Heritage. “Estos 80 años no solo celebran un pasado sólido, sino que marcan un compromiso firme con el futuro”, señaló la presidenta de la Cámara. La Cámara de Comercio Suizo-Uruguaya renueva así su propósito de seguir adaptándose frente a un mundo en constante transformación y seguir sirviendo como puente sólido entre empresas, instituciones y dos culturas que comparten mucho más que acuerdos comerciales.