Operador inmobiliario: el proyecto de ley recibió media sanción en Diputados

La normativa propuesta enfrentó a dos cámaras del sector inmobiliario . Mientras que la Cámara Inmobiliaria Uruguaya (CIU) promovió el proyecto porque entienden que le da mayor transparencia, formalidad y seguridad jurídica al sector; la Cámara Uruguaya de Marcas y Empresas Inmobiliarias rechazan la normativa propuesta porque entienden que no se reconoce la figura del operador inmobiliario que trabaja de forma independiente, es decir por fuera de una relación de dependencia.

image.png Sector inmobiliario

En tanto, los detractores de la iniciativa no se oponen a la regulación del sector en sí, sino a cómo está redactado el proyecto. En este sentido, expresan que la normativa no contempla a las agencias, franquicias o la utilización de marcas y que esto hace que el proyecto no contemple a todos los actores que hoy operan en el mercado inmobiliario.

Una normativa impulsada por la Cámara Inmobiliaria Uruguaya

La iniciativa fue presentada por el sector inmobiliario y en el último año cumplió varios pasos en el Parlamento. Fue estudiada por la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados, allí fue aprobada por unanimidad y finalmente este martes recibió media sanción. Ahora será tratada por el Senado.

Desde la CIU han destacado que este proyecto cuenta con un amplio y diverso respaldo institucional, entre otros, de la Confederación de Cámaras Empresariales, además de los operadores nucleados en la CIU, con todas sus cámaras asociadas del interior, los de la Asociación de Agentes inmobiliarios del Uruguay, el Colegio de administradores de propiedad horizontal y la Cámara Inmobiliaria Punta del Este Maldonado , legisladores de todas las fuerzas políticas, así como instituciones como la SENACLAFT, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y el Ministerio de Vivienda, entre otros.