Paquetes turísticos para Uruguay desde Argentina: cómo viene la demanda, cuáles son los destinos más elegidos y cuánto cuestan

Si bien Uruguay no es un destino que se caracterice por venderse a través de agencias de viajes desde Argentina —ya que muchos prefieren ir en su propio auto, o alquilar casas o apartamentos de forma directa—, representantes del sector turístico del país vecino identifican un aumento de las reservas de paquetes (con alojamiento en hoteles y traslado incluido), así también como del turismo de cruceros.

Con respecto a la temporada pasada, desde la plataforma de venta de viajes argentina, Atrápalo reportan un aumento de reservas en el orden del 10% en paquetes turísticos. Dentro de los destinos más elegidos, según contó a El Observador Virginia Jouanny, directora de marketing de la empresa, destacan Punta del Este y Piriápolis. En este último, siete noches de alojamiento con desayuno incluido, buque y traslado rondan los US$ 590 por persona. En tanto, en Punta del Este, un viaje con estas mismas condiciones va desde US$ 750, y desde los US$ 1.000 si es con ticket aéreo.