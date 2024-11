Prevén más gasto de turistas argentinos en temporada, pero hay una "amenaza": Brasil es el más barato del barrio

La mejora en la relación de precios entre ambos países permite estimar que el gasto de esos visitantes en el primer trimestre de 2025 superará los US$ 427 millones de igual período de 2024, cuando habían llegado alrededor de 640.000.

12345.png Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica

Pero el gasto de los argentinos en turismo y compras en Uruguay no depende solo de la relación bilateral de precios sino también del ingreso de esos visitantes. En ese sentido, el trabajo dice que “las noticias no son tan buenas”, dado que Argentina se encuentra estancada desde hace años (el PIB per cápita es menor al de 2007) y “tras el reciente fogonazo inflacionario el ingreso de los hogares se ha desplomado”.