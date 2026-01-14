Pymes, moda y alimentos no tradicionales: las oportunidades que abre el acuerdo entre la UE y el Mercosur según la directora ejecutiva de Uruguay XXI

La agencia encargada de promover las exportaciones, atraer inversiones y proyectar la imagen de Uruguay a nivel internacional dijo presente en una nueva edición del Punta Tech Meetup , uno de los encuentros de networking más relevantes del ecosistema de innovación en América Latina. En el marco de Uruguay Networking Sessions , un side event coorganizado por Uruguay XXI junto a Cubo Itaú , la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) , la Asociación Uruguaya de Capital Privado (Urucap) y la empresa Bord , Café y Negocios conversó con la directora ejecutiva de Uruguay XXI, Mariana Ferreira .

Durante la entrevista, la ejecutiva repasó los principales desafíos de la agenda 2026 y analizó el impacto que podría tener en los distintos sectores de actividad el acuerdo Mercosur–Unión Europea . Este, señaló, abre oportunidades para empresas de nicho y de mediano y pequeño tamaño en rubros como alimentos no tradicionales, moda y textiles,

Además, se refirió a la importancia de potenciar las inversiones brasileñas hacia Uruguay y a las estrategias que impulsa la agencia para capitalizar ese flujo .

La ejecutiva también habló del fortalecimiento del aftercare en las inversiones, las herramientas con las que cuentan para conectar empresas con capital y la implementación de un nuevo trámite digital que apunta a optimizar la operativa del sector.

Lo que sigue es un resumen de la entrevista que Ferreira concedió a Café y Negocios.

¿Qué rol cumple Punta Tech dentro de su estrategia de posicionamiento y networking? ¿Qué los motivó a complementar su presencia con un side event propio?

Punta Tech es el evento de networking de tecnología más importante de Uruguay y cada año se van agregando más actividades y más side events. En este contexto, el objetivo desde Uruguay XXI era armar algo específico con el ecosistema, con ANII, con Urucap y sumamos a Cubo Itaú y Bord, para mostrar todas las herramientas que tenemos y la articulación que hay en este ecosistema entre empresas, startups y fondos de capital.

Eso también es parte de lo que les sorprende a los extranjeros, todos se quedan sorprendidos de la cercanía que hay y nosotros queremos mostrar la cercanía también en las instituciones. Trabajamos muy en conjunto en el marco del programa Uruguay Innova. Es una articulación de instituciones diferentes, de instituciones público -privadas, como son las agencias, pero también del sector privado, que tiene también otra mirada, y que atrae otro tipo de clientes que complementan los nuestros.

La convocatoria reúne a empresas, a startups y fondos que invierten en este tipo de empresas más de nicho, queremos mostrar el ecosistema que hay en Uruguay y ponerlo a disposición de todo el mundo.

Es un evento bien destinado a buscar prospects, a aprovechar que hay turistas, que hay inversores, que hay interesados, para mostrar también los incentivos que hay en Uruguay, las herramientas, cómo podemos ayudarlos nosotros, para mostrar nuestro país y lograr que se invierta más en Uruguay.

¿Cuál es su rol como puente entre los inversores y las empresas, y cómo buscan facilitar esa conexión?

En Uruguay XXI tenemos dentro del área de inversiones un portafolio de proyectos. Ahí lo que hacemos es juntar información de empresas que necesitan financiamiento para seguir operando o para expandirse, garantizando la confidencialidad. Y se hace un matchmaking con fondos de inversión que están buscando invertir para conectarlos con las empresas. Hay demanda y hay oferta, pero muchas veces es difícil la conexión. Es una tarea bien interesante y es algo que vamos a potenciar.

La presencia también del equipo de exportaciones de la agencia sugiere un foco en la internacionalización. ¿Están buscando también impulsar las exportaciones y la proyección global de las empresas del sector?

Además de atraer inversiones, Uruguay XXI tiene el objetivo de promover las exportaciones y posicionar la marca país. Hay un montón de empresas chicas que nosotros apoyamos para que exporten y sobre todo en los servicios màs de punta, como las que participan en el evento. Y no hablo solo de las empresas del sector de tecnología, que las trabajamos en conjunto con la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI), estoy hablando también de las de bio, las de pharma, y sobre todo empresas que necesitan apoyo para exportar, a esas también las estamos buscando.

Pensando en el 2026 y más allá del Punta Tech, ¿dónde va a estar el foco de Uruguay XXI?

El 2025 fue muy intenso y el 2026 empieza también muy movido. Estamos coordinando la misión empresarial que acompañará al presidente en su viaje a China, en la primera semana de febrero. Allí habrá una misión oficial y una delegación de empresarios que ya lleva más de 50 inscriptos.

Además de eso, los grandes focos van a estar en intentar traer inversiones a Uruguay de países de la región. Uruguay es chico, somos pocos, y en la agencia tenemos el mismo presupuesto, entonces tenemos que ser creativos.

Vamos a intentar buscar más inversiones específicamente de Brasil, Brasil tiene muchísimo potencial y estamos en un contexto internacional en donde está mostrando interés en otros lados, en otras regiones, y es una oportunidad. Vamos a hacer muchas actividades en Brasil este año.

El foco va a estar puesto en atraer más inversiones, en seguir apoyando a las empresas a que exporten.

Otra de las novedades que tiene el 2026 es el acuerdo Unión Europea–Mercosur, previsto que se firme este sábado 17. ¿qué esperan en este nuevo escenario y qué impacto estiman que puede tener?

La Unión Europea va a ser otro foco importante, tenemos muchas inversiones de la Unión Europea, vamos a tener más, probablemente, y va a haber oportunidades para las empresas chicas, las mipymes exportadoras.

La Unión Europea es uno de los principales inversores en Uruguay, entonces tenemos empresas europeas bien grandes. Ahora hay oportunidades para que las de mediana y más chicas vengan y también salgan y exporten.

Estamos trabajando con la delegación de la Unión Europea en democratizar las oportunidades que genera el acuerdo, sobre todo para las empresas pequeñas.

¿En qué sectores ven las mayores oportunidades?

Son oportunidades para empresas más de nicho, alimentos no tradicionales, el sector de la moda, los textiles, en eso estamos viendo que va a haber más oportunidades. Hay que ver también qué hacen los otros países del Mercosur, pero se van a generar oportunidades para muchas empresas. Y obviamente, en el marco del acuerdo, vamos a mejorar las condiciones de acceso. Entonces, eso también va a generar mejores resultados, mejores precios y más exportaciones.

Por otra parte, la Unión Europea es un mercado súper exigente, que marca la vara alta. No es lo mismo una empresa que exporta a la región que una que exporta a la Unión Europea. Es un mercado de calidad, entonces eso va a generar mejoras en la eficiencia de las empresas.

¿Cuál ves como el principal desafío para este año?

Se aprobó en la ley de presupuesto el cometido explícito de hacer el aftercare, que es el cuidado de las empresas postinversión. Eso es un desafío que tenemos y de hecho es una función nueva que vamos a estar haciendo explícitamente.

Tenemos además dos unidades de negocio que son claves para nosotros, que son la ventanilla única de comercio exterior y la ventanilla única de inversiones (VUI).

Y en el marco de conseguir más inversiones, estamos apostando a digitalizar los procesos. Ahora, en el marco del cambio de régimen de Comap, el trámite se va a hacer digital a través de VUI a partir de febrero. Ahí estamos poniendo también todas las fichas para contribuir a que sea más fácil. A través de estas herramientas estamos poniendo a disposición la tecnología que tenemos para que se digitalicen los procesos.

No digo que se vaya a resolver el embudo que había, porque tiene una parte administrativa previa, pero la idea es ayudar con las ventanillas a que eso se pueda ir concretando.

Vamos a trabajar muy en conjunto con la Dirección de Incentivos a la Inversión del Ministerio de Economía, que también es nueva, creada por presupuesto, y eso hace que haya mucho más sinergias, porque ellos diseñan los incentivos, y Uruguay XXI promueve y sale a buscar todo lo que son empresas extranjeras.

El gobierno anunció la creación de Uruguay Innova al inicio de la administración como una herramienta para fortalecer la innovación. ¿Cómo evalúas su implementación y qué aspectos creés que podrían potenciarse?

Uruguay Innova es un programa que no tiene una estructura institucional, no es una agencia nueva, es un programa que aglomera distintas agencias y lo que hace es ordenar y articular mucho más el trabajo. No cambió nada en las instituciones, Uruguay XXI sigue teniendo su cometido y cada institución tiene una gobernanza diferente, sin embargo, tenemos reuniones mensuales donde las cabezas nos juntamos, vamos articulando, y estamos poniendo temas en común.

En 2025 lanzamos un programa en conjunto que es Uruguay al Mundo y en eso tenemos puesta mucha expectativa también, con un trabajo muy aceitado con ANDE, y la idea es potenciar eso.

Estamos súper entusiasmados con los resultados, más allá de que antes se articulaba el tener un programa supra genera mucha más sinergias.