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Qué cambia en los Effie Awards Uruguay 2026 y por qué la industria está mirando esta edición

La edición de este año de los premios llega con nuevas categorías, cambios en la evaluación y foco en las campañas que logran impacto real

19 de mayo de 2026 16:10 hs
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Con la presencia de algunos de los principales representantes de la industria, la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad (AUDAP) oficializó este jueves, en Sala Magnolio, el inicio de la edición 2026 de los Effie Awards Uruguay, certamen que se ha consolidado como la única instancia profesional que evalúa el éxito de las marcas combinando creatividad, estrategia y resultados de negocio.

Antonio Oliva, presidente de AUDAP, destacó que los Effie “le recuerdan a la industria algo fundamental: las ideas no valen por existir. Valen cuando logran mover algo. Mover personas, marcas, negocios. Mover la cultura”. “Desde AUDAP sentimos que estos premios son mucho más que una ceremonia: detrás de cada caso hay estrategia, análisis, riesgo y equipos buscando conectar mejor con las personas”, agregó.

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Antonio Oliva, presidente de AUDAP.

Antonio Oliva, presidente de AUDAP.

Diego Lazcano, presidente de los Effie Uruguay 2026, resaltó por su parte que esta edición introduce importantes novedades en su estructura de premiación, que se alinea a los estándares internacionales, así como en incorporar nuevas categorías -como Performance Marketing-, y subcategorías para Nuevo Producto/Servicio (tanto Lanzamiento como Extensión de Línea).

Además, anunció nuevos reconocimientos especiales para Agencia, Anunciante y Marca más efectiva, reafirmando el compromiso de Effie con impulsar la efectividad como uno de los principales motores de la industria.

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Diego Lazcano, presidente de los Effie Uruguay 2026.

Diego Lazcano, presidente de los Effie Uruguay 2026.

Un punto alto del lanzamiento fue la participación de João Gabriel Fernandes, Chief Strategy Officer de AlmapBBDO, agencia ganadora del último Gran Effie Latam 2025. Con una trayectoria que incluye más de 130 Effies y liderar la estrategia de la agencia más efectiva del mundo, según el Effie Index, Fernandes compartió su visión sobre la efectividad en el mercado actual, y brindó a los colegas algunas recomendaciones para lograr mejores resultados en la valoración del jurado de los premios.

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Directiva de AUDAP.

Directiva de AUDAP.

Calendario y beneficios para inscripciones

Para incentivar la participación, AUDAP anunció el beneficio Effie + 1, que ofrece un 40% de descuento en la presentación de casos adicionales para aquellas agencias que presenten más piezas que el año pasado.

Además, se presentaron las fechas clave para agendar: charla "How to Win” (19 de mayo); primer cierre de inscripciones (viernes 12 de junio); segundo cierre (viernes 26 de junio); último cierre (viernes 10 de julio); y Gala de premiación: 10 de septiembre en Plaza Mateo, Montevideo.

Jurado y Transparencia

Según se anunció en el lanzamiento, se juzgará de forma presencial en el edificio Athanasius de la Universidad Católica del Uruguay y el proceso contará con un panel de 39 jurados representantes de toda la industria (AUDAP, CAU, CUP, CUAM, IAB, entre otros). Además, la elección del Gran Effie contará con la supervisión de un veedor internacional.

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