Retiran del mercado uruguayo una fórmula para lactantes ante posible riesgo de contaminación: los detalles

El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó el retiro del mercado de determinados lotes de una fórmula para lactantes de la marca Nestlé , ante la posible presencia de la toxina cereulida —producida por el microorganismo Bacillus cereus— en una de las materias primas utilizadas para la elaboración del producto. La medida se adopta de forma preventiva en virtud de una comunicación realizada por Nestlé Uruguay.

El retiro alcanza a determinados lotes de la fórmula para lactantes NAN 1 Optipro, en su presentación de 400 gramos .

“El comunicado aplica exclusivamente a los lotes listados del producto NAN 1 Optipro (400 gr) y no alcanza a otros lotes del mismo producto ni a otros productos de la empresa”, señalaron desde la cartera.

Desde el MSP indicaron además que, al momento de la emisión del comunicado, no se habían recibido reclamos por efectos adversos asociados al consumo de los lotes alcanzados.

Asimismo, un comunicado de la empresa al que accedió El Observador señala que no ha habido reportes confirmados de ninguna enfermedad asociada con el consumo de los productos en cuestión. "No obstante, como una medida de alto nivel de precaución, Nestlé ha decidido realizar este retiro voluntario en línea con nuestros estrictos protocolos de seguridad y calidad del producto", mencionan.

"En estrecha coordinación con el Ministerio de Salud Pública de Uruguay, Nestlé de Uruguay S.A. está realizando un retiro del mercado voluntario de algunos lotes específicos de sus productos de fórmula infantil NAN 1 Optipro con HMO x 400g, vendidos en Uruguay y fabricados en Argentina. Todas los demás productos de Nestlé, así como otros lotes del mismo producto que no están incluidos en este retiro del mercado, son seguros para el consumo", agregaron.

¿Cuáles son los productos de Nestlé que fueron retirados del mercado por riesgo de intoxicación?

El MSP publicó una tabla para facilitar la identificación de los lotes alcanzados por el retiro:

Las recomendaciones del MSP

En caso de haberse consumido el producto comprendido en el retiro, se recomienda vigilar la aparición de vómitos (entre 1 y 6 horas luego de la ingesta), diarrea (entre 8 y 16 horas), decaimiento o letargo inusual, fiebre o irritabilidad. Si el lactante presenta alguno de estos síntomas, se deberá consultar de inmediato con su médico tratante o prestador de salud, informando el producto y el número de lote.

A su vez, el Ministerio de Salud Pública recomendó que, en caso de contar con alguno de los lotes alcanzados por la medida, no se utilice el producto, se conserve el envase para poder identificar el lote y la fecha de vencimiento —sin descartarlo— y se contacte a la empresa para gestionar la devolución o el reintegro, según corresponda.

A partir del día miércoles 7 de enero, las vías de comunicación de la empresa son: teléfono 0800 2122 opción 3, de lunes a sábado de 9:00 a 20:00hs, y correo electrónico [email protected]

Ante dudas o consultas, los usuarios pueden comunicarse con el Departamento de Alimentos, Cosméticos y Domisanitarios del Ministerio de Salud Pública, a través del teléfono 1934, internos 5081/5083, de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas o al correo electrónico [email protected]

¿Qué es la Bacillus cereus?

La bacteria Bacillus Cereus suele encontrarse en varios sitios, como el suelo y el agua, y puede formar esporas como forma de resistencia frente a condiciones adversas. Asimismo, es capaz de producir toxinas (Cereulida, entre otras).

Una de las formas de presentación es una intoxicación - síndrome emético, que se manifiesta con náuseas y vómitos 1 a 6 horas luego de la ingesta del alimento contaminado con la toxina.

Por otro lado, el síndrome diarreico se presenta con diarrea, dolor abdominal y fiebre a las 8 a 16 horas post consumo.